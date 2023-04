De contrato renovado, Bruno Lopes projeta confronto com Flamengo pela Copa do Brasil

Um dos destaques do Maringá, semifinalista do último Campeonato Paranaense, nesta temporada, Bruno Lopes recebeu o devido reconhecimento e teve o seu vínculo renovado com o clube até abril de 2025.

Porém, antes de festejar a permanência no time, o atacante possui um importante desafio pela frente. Que é enfrentar o Flamengo, na próxima quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Diante desse compromisso, Lopes destaca os cuidados que o “Dogão” precisa ter contra o clube carioca.

“Sabemos da grandeza do Flamengo, das dificuldades que teremos, mas vamos fazer um grande jogo com o apoio do nosso torcedor. Esse jogo é que todo atleta quer jogar, com muito respeito com o Flamengo, mas também nos impondo dentro da partida”, afirmou.

Já sobre a renovação com o time paranaense, Bruno Lopes ressalta a satisfação que este novo vínculo pode proporcionar.

“Estou muito feliz com essa renovação, isso demonstra um reconhecimento da diretoria, comissão técnica. Recebi propostas de clubes da Série B, mas optei por ficar e escrever uma linda história com essa camisa. Estou muito motivado para alcançar todos os objetivos do clube”, disse antes de completar.

“Nosso maior objetivo é o acesso para a Série C e lutaremos até o fim para conseguir, pois temos elenco qualificado e com as peças que estão chegando só irá aumentar o nível de competitividade. Faremos uma grande Série D com toda certeza”, concluiu.