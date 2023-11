Presidente do Atlético-GO lamenta goleada sofrida contra o Mirassol: "Não merecemos"

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, queixou-se da atuação da equipe na acachapante goleada sofrida por 4 a 1 contra o Mirassol, neste sábado, fora de casa, pela 37ª rodada da Série B. Com o resultado, o Dragão saiu do G-4 e agora vai depender de outros resultados para conquistar o acesso.

Adson admitiu a má atuação de seus atletas e afirmou que o adversário mereceu o triunfo. De acordo com o Presidente, o espírito precisa ser outro se o Atlético-GO ainda pretende alcançar a meta de uma vaga na Série A na próxima temporada. "Não merecemos. Futebol é merecimento. Não conseguimos encaixar nossa marcação no meio em nenhum momento. Fomos muito apáticos, os gols deles foram letais. O Mirassol mereceu ganhar o jogo. Os jogadores têm que entender que temos que tirar conceito. Se não jogarmos como jogamos contra o Sport, não vamos chegar a lugar nenhum. Perdemos uma grande oportunidade, mas, dos males o menor: o Atlético-GO está vivo e tem chances de buscar o acesso", disse o presidente do Atlético-GO.

O dirigente afirma que o Dragão continua vivo na competição. Para conquistar o acesso, o time rubro-negro precisa de uma vitória diante do Guarani na última rodada e torcer para o Juventude não ganhar do Ceará ou o Vila Nova não vencer o ABC. Adson Batista se mostrou grato a presença da torcida em Mirassol e pediu que os rubro-negros continuem acreditando que a vaga será conquistada. "Foi um dia para se esquecer. Nossa torcida veio aqui (em Mirassol) de uma maneira que eu nunca vi. O Atlético-GO tem uma torcida apaixonada. Fica aqui meu reconhecimento e meu pedido para tentar entender, eu sei que é difícil. Mas ainda estamos vivos na competição. É difícil, pois não depende só de nós, mas temos que recuperar os jogadores, é o que nós temos, para fazer um grande jogo e contar com algum resultado adverso dos nossos adversários."

Sequência

O Dragão soma 61 pontos e está muito próximo de subir para a Série A. Para isso, precisará, em casa, vencer o Guarani na última rodada da série B. A partida acontecerá no sábado (25), as 17h.