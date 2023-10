Vila Nova e Atlético-GO fazem clássico em duelo direto pelo acesso à Série B

Na noite deste sábado (28), o Atlético Goianiense visita o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19h (horário de Brasília). O clássico pode definir o destino das equipes na Série B, do Campeonato Brasileiro. Para o time mandante, o confronto significa a última chance de tentar encaminhar um acesso à primeira divisão, já o o Dragão busca encaminhar o seu acesso.

Como chega o Vila Nova

Na última partida pela Série B, o time saiu derrotado contra o Tombense. Na ocasião, o Vila Nova abriu o placar, mas tomou a virada. O confronto terminou 2 a 1 para o Tombense. O gol do Vila Nova foi marcado pelo meio-campista Lourenço e os dois do Tombense foram anotados por Fernandão.

No jogo de hoje, o time vai contar com a reestreia do treinador Higo Guimarães após mais de um ano do profissional longe da equipe. Em sua entrevista coletiva, reconheceu a grande fase do adversário, mas que o Tigre pode surpreender.

"É um grande clássico. O adversário vem com muita confiança. Com muita consistência nos jogos e sabendo lidar com problemas. Mas pensando no Vila, nós temos o fato de jogar em casa. Temos a possibilidade de retornar para a competição. Vamos fazer de tudo e lutar até o final. Sabendo da nossa estratégia e do que podemos fazer em termos coletivos. Como podemos dificultar a vida do adversário. Fizemos algumas sessões de treino e tentamos passar de forma simples aos atletas que precisaremos jogar o jogo. Temos nossas estratégias."

Provável escalação do Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano (Ralf), Igor Henrique e Marlone (Lourenço); Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Higo Magalhães.

Como chega o Dragão

Na última rodada, o time enfrentou o lanterna ABC e venceu dominando o jogo. O jogo representou a quarta vitória consecutiva do time comandado por Jair Ventura e acabou 3 a 1. Os gols da equipe foram marcados por Baralhas, Kelvin e Gustavo Coutinho. Paulo Sérgio descontou para o ABC.

Apesar do favoritismo para a partida de hoje, o técnico da equipe reconheceu o outro time.

Provável escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Baralhas e Dodô; Kelvin, Gustavo Coutinho e Bruno Tubarão. Técnico: Jair Ventura.