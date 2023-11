Juventude encara Ponte Preta na expectativa de confirmar acesso

Em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão Série B neste sábado (18), Juventude e Ponte Preta se enfrentam com objetivos muito diferentes em um importante confronto no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

O Juventude começa a rodada na terceira posição com 61 pontos e pode confirmar o acesso da equipe gaúcha à primeira divisão do Brasileirão com uma rodada de antecedência. A equipe precisa vencer ou torcer e torcer para ocorra dois dos três seguintes resultados: derrota do Atlético-GO, empate ou derrota do Vila Nova e empate ou derrota do Sport.

Do outro lado, a Ponte Preta, que possui 38 pontos em 36 jogos disputados e inicia a rodada na 15ª colocação, quebrou uma sequência negativa de dez jogos sem vitórias e agora possui maiores chances de encaminhar sua permanência na Série B caso vença logo mais.

Juventude terá novidade no ataque e desfalque na defesa

A principal novidade na escalação do técnico Thiago Carpini consistirá no retorno do titular Gabriel Tallari após cumprir suspensão automática. O "artilheiro dos jogos decisivos" possui seis gols em nove partidas e entra com a responsabilidade de definir novamente para o Juventude.

Reforçado no sistema ofensivo, a equipe estará desfalcada defensivamente pois o volante Jadson foi expulso contra o lanterna ABC e será desfalque importante. Além disso, o lateral-direito Reginaldo e o atacante David sentiram desconforto muscular na última partida e não conseguiram acelerar o processo de recuperação.

Provável escalação: Thiago Couto; Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Vini Paulista e Matheus Vargas; Tite, Erick Farias e Gabriel Taliari.

Ponte Preta aposta na manutenção da escalação que encerrou jejum de 10 jogos

Lutando contra o rebaixamento, a Ponte Preta novamente não poderá contar com os serviços de Gabriel Santiago e Maílton, entregues ao departamento médico. Ou seja, de acordo com informações da imprensa local, tudo indica que o técnico João Brigatti repetirá a mesma escalação titular da vitória contra a Tombense.

A única indefinição consiste no ataque pois Jeh e Eliel disputam a titularidade na referência ofensiva do sistema tático do 4-3-3, formação tática que funcionou na última semana.

Provável escalação: Caíque França, Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis; Pablo Dyego e Jeh (Eliel).

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Quarto árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)