Sport demite Enderson Moreira antes da rodada final da Série B

Na manhã deste domingo (19), o Sport anunciou através das redes sociais do clube a saída em comum acordo do técnico Enderson Moreira e de seus auxiliares, Luís Flores, Aílton Serafim e também do preparador físico Gerson Rocha.

Vale lembrar que muito antes da derrota para o Vitória na noite anterior, o que complicou a briga pelo acesso, Enderson já teria dado sinais que não seguiria com a equipe há algumas semanas, em carta publicada em seu perfil. O tropeço, não foi necessariamente o único motivo para demissão, mas também deve-se a uma sequência de resultados negativos, tendo queda no rendimento e desgaste da torcida leonina de combo.

Contratado em novembro de 2022, o agora ex-comandante realizou 57 jogos, tendo 36 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Sendo campeão do Estadual e vice-campeão da Copa do Nordeste.

Agora, o Leão chega à última rodada da competição em situação complicada, na 8ª colocação, com 60 pontos somados, a equipe depende de uma improvável combinação de cinco resultados para conseguir o acesso. O Sport volta a campo no próximo final de semana, no sábado (25), em jogo contra o Sampaio Corrêa, as 17h, na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada da Série B.