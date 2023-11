Mirassol vence Sport, se aproxima do G-4 e complica rival na Série B

Na noite de disputa entre Leões, o Mirassol levou a melhor e venceu o Sport por 2 a 1, na 35ª rodada da Série B, na noite desta sexta-feira (03), no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo. Gabriel e Chico Kim anotaram os gols para o Leão Paulista, enquanto Wanderson descontou para o Leão da Ilha.

Mirassol persiste e marca

O jogo começou com Mirassol e Sport sem muita animação, ou melhor, inspiração. Aos cinco minutos, Vagner Love invadiu a área, mas o goleiro Alex Muralha foi esperto e saiu bem do gol. Na sequência, o time da casa chegou com Chico Kim, que levou perigo em finalizações de fora da área. Já na reta final, as equipes passaram a se atacar e levar perigo. Aos 50, Gabriel recebeu na área e tocou por cobertura, na saída de Dênis, para fazer um golaço e abrir o marcador para o Mirassol.

Leão Paulista vence

A etapa final recomeçou frenética, com o Mirassol buscando mais, mais e mais. No início, Chico Kim completou o cruzamento de Gabriel e ampliou a vantagem dos donos da casa, fazendo 2 a 0. Em seguida, o Leão Pernambucano tentou lançar ataques, mas pecou na falta de pontaria. Aos 34 minutos, a bola chegou até Diego Souza, mas ele perdeu uma grande chance ao falhar na tentativa de finalização dentro da área, após um cruzamento de Labandeira.

Na sequência, o Mirassol respondeu, com Fernandinho carimbando o travessão. Aos 47, finalmente, O Leão da Ilha marcou, e após a cobrança de lateral, Wanderson brigou na área e conseguiu diminuir a desvantagem. O Sport se animou e só não buscou o empate por falta de tempo, mas eles realmente queriam o jogo, e a partida encerrou com vitória do Leão Paulista.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Mirassol alcança a sexta posição, atingindo 57 pontos e se aproximando do G-4. Por outro lado, o Sport permanece estacionado com 59 pontos e até corre o risco de sair do grupo dos quatro primeiros.

Próximos Jogos

Pela 36ª rodada da Série B, o Sport entrará em campo na sexta-feira (10), às 21h30, quando receberá o Atlético-GO na Ilha do Retiro, no Recife. No domingo (12), às 15h45, o Mirassol visitará o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza.