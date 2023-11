Pedro Caixinha lamenta derrota, mas resalta vitória do Flamengo: "Ganhou quem foi mais eficaz"

Nesta quinta feira (23), o Bragantino foi derrotado pelo Flamengo no estádio do Maracanã. Esta vitória coloca os cariocas na de vez na briga pelo título e embola a tabela para o Braga.

Depois da derrota Caixinha comentou sobre a partida. Em um jogo que foi decidido pelo detalhe e uma bela jogada de Bruno Henrique com Arrasacaeta, o Bragantino ainda perdeu muitas chances de marcar seu gol.

“Acho que a equipe entrou bem. Os primeiros 20, 25 minutos foram muito bons. A equipe entendeu claramente o que queríamos do jogo, os comportamentos estavam bem presentes, seja na saída, nos momentos de pressão, de saída pela esquerda ou direita. Existiram algumas faltas de foco na primeira parte, alguns erros de perda de bola que proporcionaram ao adversário algumas chances.”

“Resumo o jogo em uma frase: ganhou a equipe que foi mais eficaz. A equipe que melhor soube aproveitar as oportunidades, apesar de eu entender que as melhores oportunidades do jogo foram nossas”

Mesmo com a derrota, o treinador diz que está orgulhoso do trabalho que vem sendo feito com a equipe. Está já é a melhor campanha do time de Bragança Paulista na era dos pontos corridos.

“É um processo. Mesmo perdendo, estamos orgulhosos e muito satisfeitos com a equipe em termos daquilo que tem sido o crescimento da equipe. O crescimento da equipe não é só chegar e ter os comportamentos. É ter os comportamentos naquilo que se está a jogar, a jogar na casa do adversário, e a forma como nós encaramos o jogo. A forma como a vitória foi celebrada pelos jogadores do Flamengo atesta a dificuldade que nós colocamos no jogo. Poderíamos ter feito mais, mas isso faz parte do jogo, do nosso crescimento” Completou

Se tivesse ganho o jogo, o Braga teria assumido a segunda colocação com o mesmo número de pontos do líder, Palmeiras. Porém com a derrota, a equipe sai do G-4 e cai para a quinta colocação com 59 pontos. Pedro Caixinha comentou sobre a situação.

“Nós tivemos diferentes momentos na temporada e frisei isso no início da semana ao elenco. Tinha a ver como momentos de decisão. Primeiro momento de decisão foi a semifinal do Paulistão. Se você me perguntar se me senti orgulhoso da equipe como me sinto hoje, não senti. O segundo momento foram as oitavas da Sul-Americana, contra o América-MG. Falhamos também nesse momento. Depois, tivemos dois jogos recentes. São Paulo, que passaríamos para primeiro se ganhássemos, e Botafogo, que poderíamos assumir a liderança.”

“Em todos esses momentos em que tivemos a oportunidade de ter esse desafio, gostei muito da equipe. Isso revela um crescimento emocional. Daqui para frente em relação ao que aconteceu aqui, que todos sonhávamos com o resultado, por que não sonhar que podemos ganhar? Isso que vamos ter que trabalhar. O sonho pode ter ficado um pouco mais distante, não temos dúvidas, mas nossa luta tem que continuar. Tem muita coisa nos próximos quatro jogos. Vamos continuar com esse sonho, no pensamento do próximo jogo.”

Próximo jogo

Agora o Braga volta a campo apenas no Domingo contra o Internacional, às 18h30. O jogo é válido pela 35º rodada.