Pedro Caixinha lamenta a derrota do Bragantino para o São Paulo: "Fizemos dois tempos distintos"

Na noite desta quarta-feira (09), O São Paulo venceu o RB Bragantino pelo placar de 1 a 0 na Vila Belmiro, que foi a "casa" do tricolor por conta de shows que estão sendo realizados no Estádio do Morumbi. O único gol da partida foi marcado pro Erison, na penalidade já no apagar das luzes, garantindo a vitória do São Paulo.

Inconsistência

Após o duelo, o treinador Pedro Caixinha lamentou a diferença de rendimento entre a primeira e a segunda etapa do duelo.

"Concordo, em partes, que tivemos dois tempos distinto. No primeiro, não encontramos o nosso jogo. No segundo, foi um jogo mais equilibrado, como esperávamos. Mas não conseguimos, nas vezes em que chegamos e algumas até com qualidade, não tivemos boas decisões.

Mental Enfraquecido

Pedro também comentou um pouco sobre o aspecto psicológico de sua equipe, afirmando que a possibilidade de assumir a liderança do Brasileirão, acabou pesando de forma negativa para os jogadores

"A questão emocional também pesa. Por isso, temos que gerir muito bem as expectativas em relação à forma que temos que preparar a equipe pelo lado emocional. Hoje, quer queira, quer não, existia esse lado emocional muito grande, porque a equipe, mesmo que fosse por uma hora ou uma noite, ficava no primeiro lugar se ganhasse. Não falamos como o primeiro lugar, mas como a equipe que tinha a melhor média de pontos. Isso, emocionalmente, também tem o seu peso. Então, imagina: se tivéssemos há cinco ou seis jornadas dizer que somos favoritos, o emocional que já teria sido ao longo de tudo isso. Temos o nosso trabalho, o nosso percurso a fazer até o fim. Faltam seis jogos. Não vamos mudar a forma de ser e estar porque aconteceu uma coisa que às vezes acontece no futebol, que é perder, Penso que, mesmo assim, somos a equipe que menos perdeu. E vamos pensar sempre na próxima partida.

Todo jogo é final

Por parte dos jogadores que atuaram dentro das quatro linhas, o zagueiro Léo Ortiz lamentou bastante a derrota sofrida na baixada santista, mas afirmou o comprometimento do plantel do massa bruta que está encarando cada partida como uma "final"

"Os dois (triste pela derrota e por perder a chance da liderança). A gente não pensa nos outros, pensamos no nosso jogo e na nossa intensidade. Faltou um pouco, conseguimos melhorar no segundo tempo, mas desperdiçamos. Em uma infelicidade, cometemos o pênalti. Temos mais uma final domingo contra o Botafogo na nossa casa e temos que fazer o resultado lá. Nos perdemos no primeiro tempo, acertamos no segundo, mas faltou mais para a gente que está lidando a cada jogo como finais.

Próximo Compromisso

O Massa Bruta volta aos gramados no próximo domingo, em um duelo mais que importante para ambas as equipes, em que o RB Bragantino enfrentará o líder Botafogo, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 16h.

O confronto é válido pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e sendo perfeito "jogo de 6 pontos'', em que a equipe vencedora terá uma enorme chance de terminar o ano levantando o título de campeão brasileiro.