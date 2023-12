Coudet não garante permanência no Internaiconal para 2024

Neste sábado (02), o Internacional bateu o Corinthians pelo placar de 2 a 1, jogando fora de casa. A partida foi válida pela 37ª rodada do Brasileirão 2023.

Com a vitória o time gaúcho se garantiu na Sul-Americana de 2024. Porém mesmo com a garantia de uma competição internacional o técnico Eduardo Courdet não garantiu a permanência para o ano que vem.

Com as eleições presidenciais no clube, a oposição procurou o argentino para mantê-lo no cargo. As eleições acontecem no próximo sábado. Sobre a situação Coudet fez um comentário breve. "Ele se comunicou comigo. Me deu o lado deles".

O argentino não quis se posicionar durante todo o período eleitoral, mas tem uma proximidade com o atual presidente colorado. Mesmo assim, o técnico falou que irá manter o foco nas última rodada do Brasileirão e depois decidirá o futuro.

"Valorizo muito as pessoas. Houve um acordo para falar após a eleição. O presidente é meu amigo, mas nunca tocou neste assunto da eleição. Agradeço porque é muito importante para nós. Ainda falta um jogo para deixar uma imagem boa para nós"

O Racing mantém o interesse no técnico para o ano que vem. Do mesmo jeito Coudet comentou que não houve nenhum contato do time argentino. "Tenho contrato até 31 de dezembro"

Na próxima rodada, o Internacional recebe o Botafogo, que joga pode estar brigando pelo título. O jogo será no Beira-Rio na próxima quarta-feira (6).