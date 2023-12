Jogando fora de casa, Internacional vence Corinthians

Neste sábado (02), Corinthians e Internacional se enfrentaram em jogo válido pela 37º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Neo Química Arena.

Em um dos maiores clássicos interestaduais do país, dessa vez quem saiu vencedor foi os Colorados. O confronto não tinha um vencedor desde 2020 quando o Corinthians fez 1 a 0. Naquela ocasião quem marcou o gol foi Matheus Davó. Hoje os gols foram marcados por Mauricio e Wanderson. Pelo lado corintiano, Romero descontou.

A partida contou com a despedida de Fábio Santos da Arena. O lateral esquerdo se aposentará no final da temporada e fez seu último jogo em frente a Fiel Torcida. O jogador é campeão da Libertadores e Mundial, além de bicampeão Brasileiro e campeão Paulista.

Vitória colorada

Depois de quase quatro anos um dos times saiu vitorioso. Em um primeiro tempo de poucas emoções o time comandado por Eduardo Coudet saiu na frente com uma bela jogada trabalhada. A bola começou com o goleiro, Rochet, e passou quase por todos os jogadores até chegar aos pés de Mauricio. O meia dominou e acertou um belo chute cruzado rasteiro para abrir o placar.

No segundo tempo a partida foi mais movimentada. Precisando do empate o time do ex-treinador Colorado, Mano Menezes, se lançou ao ataque. Aos 12, depois de uma pressão na saída de bola, Matheus Araújo roubou e tocou para Moscardo. O volante invadiu a área e cruzou rasteiro para Romero completar pro gol. O atacante paraguaio chegou ao seu terceiro gol nos últimos dois jogos.

Porém os visitantes não iam deixar barato o empate. Depois de um cruzamento pela direita Enner Valência tentou chutar, mas foi travado, contudo a bola sobrou em Wanderson que encheu o pé para fazer o 2 a 1. No final o zagueiro, Lucas Veríssimo foi expulso.

Tabela e próximos confrontos

Com a vitória o Internacional chegou a 52 pontos e agora seca seus adversários para acabar a rodada na nona colocação. Na última rodada os Colorados voltam ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Botafogo.

Já o Corinthians fica na décima terceira colocação com 47 pontos. Na trigésima oitava rodada os alvinegros enfrentam já rebaixado Coritiba, no Sul do país.