Vagner Love deixa Sport, mas está na mira de outros clubes

O final do ciclo ruim para o Sport em 2023, também marcou o encerramento da parceria entre o clube e o atacante Vagner Love, de 39 anos, que após 76 partidas se encerrou nesta sexta-feira (1). No Leão desde 2022, o craque chegou de maneira icônica, mandando 30 bolas nas redes adversárias, servindo mais de 10 passes para os companheiros anotarem, garantindo título do Pernambucano, sendo finalista da Copa do Nordeste, mas também protagonizando algumas discussões com os torcedores rubro-negros que segundo alguns levaram a sua saída.

Love ficou marcado pela frase do "fique em casa", durante vídeo gravado de desabafo dos jogadores, onde no meio da gravação, ele sugeriu que quem não quisesse apoiar o time ficasse em casa, o fato gerou revolta da torcida rubro-negra, que fez questão de responder não lotando mais a Ilha do Retiro.

Mesmo com a saída, o atleta ainda pode permanecer em Pernambuco, já que o Náutico demonstra interesse em sua contratação, se dispondo a pagar o que tem e o que não tem, somente para tê-lo. Porém, não para por aí, o presidente do Joinville, Darthanhan Oliveira, também veio até ao Recife para conversar pessoalmente com o atacante. Vila Nova e Amazonas, clubes da Série B do Brasileiro, também demonstraram interesse no jogador.

Vale ressaltar que o atleta tinha contrato até o fim deste ano, a direção chegou a cogitar a eventual renovação, mas sob o condicionante da adequação salarial. Love se junta a Diego Souza e Ronaldo, que já tiveram a confirmação que não ficam no Leão.