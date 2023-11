Sport confirma lesão na coxa e Vagner Love está fora do jogo decisivo na Série B

Nesta última segunda-feira (20) o Sport confirmou através de sua assessoria que o atacante Vagner Love sofreu uma lesão na coxa esquerda após deixar o último confronto aos prantos e que será desfalque na partida decisiva contra o Sampaio Corrêa, pela última rodada da Série B.

“O atleta Vagner Love, após a realização de exame de imagem, apresentou uma lesão na região anterior da coxa esquerda e não participará do último confronto do Sport este ano”, disse o clube via assessoria de imprensa.

Não é segredo para ninguém que o atacante de 39 anos não esta no seu melhor momento, tendo baixa produtividade nos jogos, Vagner também acumula problemas com a torcida, sendo uma verdadeira troca de amor e farpas. Apesar disso, Love é o vice-artilheiro da Série B, com 11 gols, na temporada o pupilo acumula 59 partidas pelo Leão, com 23 gols e 10 assistências.

O jogo contra o Vitória foi, provavelmente, o último do atacante Vagner Love com a camisa do Sport, mas não só pela lesão, com contrato válido até o final da temporada, o atleta já deixou no ar a possibilidade de encerrar a carreira.

Com poucas chances de acesso, o Sport encara o Sampaio Corrêa no próximo sábado (25), a partida será disputada na Ilha do Retiro e os donos da casa precisam da vitória e de uma combinação de resultados para subir de divisão.