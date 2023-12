Kayque, da SKA Brasil, celebra gol e projeta semifinal no Paulista Cup: “Mais uma partida difícil”

Um dos destaques da base do SKA Brasil U20, o meia Kayque, de 18 anos, balançou as redes no último jogo no placar elástico de 6 a 0 sobre o Jabaquara, pelas quartas do Paulista Cup, e diz que será mais um jogo difícil pelo nas semifinais.

Além disso, o atleta ressaltou que apesar do outro lado ter um adversário competitivo, o time irá jogar para cima como foi feito em todo o restante do Campeonato para garantir uma vaga na finalíssima.



O atleta, que possui grande capacidade técnica, qualidade no passe, fez bons jogos com a camisa do Ska. Atualmente, ele é o cabeça pensante da equipe, que faz a bola correr e leva o time ao ataque Confira:

“Fico feliz pela última partida e pelo gol. Mas agora teremos um novo duelo de dois grandes times nas semis. Estamos focados para mais essa decisão como foi durante o Campeonato inteiro. Sabemos que do outro lado é um adversário complicado, uma equipe qualificada. Será mais uma partida difícil. Mas queremos dar este passo rumo a vitória para chegar na final, que no momento, é o nosso objetivo”, afirmou o jogador.

Foto: Reprodução/Ska Brasil

Com bons números na temporada, sendo 24 partidas,6 gols e 5 assistências, Kayque se sente realizado individualmente, mas ainda deseja encerrar com chave de ouro. Segundo ele, a semifinal do Paulista Cup apesar da boa regularidade, é o mais importante para ele e todo o staff do clube, que o ajudou durante o período, assim como os companheiros do time. Veja:

“Foi uma temporada muito boa individualmente, mas quero fechar com chave de ouro, que é chegar a final e talvez conquistar o título. Seguir pensando grande. Trabalhamos muito durante a semana e agora é continuar dessa forma que trouxe a gente até aqui. Estamos montando nossas estratégias para consolidar nosso objetivo no ano”, finalizou o jovem.