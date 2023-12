Abel adota tom de despedida após título: "Não posso garantir nada"

O Palmeiras é Campeão Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Após a conquista do Dodeca, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva em tom de despedida no Mineirão e comentou sobre a emoção de mais uma conquista com o alviverde.

"Vocês sabem que tenho contrato, no futebol não posso garantir nada. Quando cheguei aqui não podia prometer títulos, só uma equipe de qualidade. Eu tenho contrato e qualquer coisa que aconteça, não sei o que vai acontecer. Estou cansado, preciso de férias. Dia 17 já voltamos a competir. É muito difícil para mim", disse Abel ainda no gramado do Mineirão.

Na coletiva, o treinador também adotou o mesmo tom ao ser questionado sobre uma possível saída do Verdão.

"Vou para casa com minha família, descansar e isso que é mais importante para mim no momento, desfrutar dos meus pais, dos meus amigos. Não deixa de ser verdade que tenho um bom contrato aqui. Mas quero ter tempo para gastar o meu dinheiro".

"Seja qual for a decisão. Contrato é para se cumprir e pronto. Mas o mais importante tenho que descansar minha cabeça. A decisão pode ser ir para casa. Pode ser ficar em casa e descansar, mas como vos disse eu só em pensar que dia 5 ou 8 tenho que estar aqui e se não ganharmos o primeiro jogo não sei o que vai acontecer. Tenho que pensar com minha família e a decisão, ao contrário do que foi os últimos anos, ela foi sempre tomada por mim de forma egoísta. O futebol tem coisas mágicas, mas outras que nos tira muito".

"Chegou a altura de eu dar todo tempo a minha família que eu em função do trabalho que tenho, retirei. É verdade que vou decidir, mas o que vou decidir é o melhor para a minha família, não é o que é o melhor para o Abel", finalizou.