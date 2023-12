"Esse grupo merecia mais", Paulinho exalta elenco do Vasco

Herói do triunfo mais importante da temporada do Vasco, Paulinho falou um pouco ao final da vitória por 2 a 1 do Vasco diante do Red Bull Bragantino.

Ele, que foi autor do primeiro dos dois gols da vitória vascaína, exaltou o grupo vascaíno, além de valorizar Deus: "Esse grupo merecia mais. A gente tem que glorificar o nome de Deus, porque sem ele isso não seria possível.

"Acho que é uma frase que eu sempre vou levar comigo: nada supera o trabalho. Foi um ano muito duro, mas de muito trabalho e graças a Deus a gente conseguiu concretizar o objetivo. Estamos muito felizes, gratos e honrados por poder dar essa alegria a eles (torcedores do Vasco), pois eles merecem o mundo." completou o meio-campista.

Com a vitória, o Vasco permanece na primeira divisão e pode respirar durante o momento de transição entre temporadas. A conquista da permanência é tratada com muita comemoração pelos torcedores, jogadores e diretores.