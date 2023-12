Fluminense promete festa da torcida no embarque para o Mundial de Clubes

Na noite desta terça-feira (12), a delegação do Fluminense embarca para a Arábia Saudita, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa. Para comemorar a viagem, a torcida e o clube organizaram um evento chamado "AeroFlu" para os torcedores.

O embarque ocorrerá no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) pelo Terminal de Cargas, com a previsão da chegada do ônibus a partir das 18h, pelo horário de Brasília. O embarque em direção a Jeddah ocorrerá em voo fretado às 20h55, com previsão de chegada às 9h45 desta quarta-feira (13), na Arábia Saudita.

De acordo com informações da Polícia Militar, a torcida do Fluminense ficará concentrada na Estação BRT do Fundão, localizado no Terminal Aroldo Melodia. As autoridades orientam que os torcedores utilizem o transporte público para chegar ao local.

Durante a manhã, o elenco treino pela última vez no CT Carlos Castilho antes da viagem para o Mundial de Clubes. Os jogadores retornarão para suas casas após a atividade para reencontrarem com o elenco em um hotel na Barra da Tijuca a partir das 17h.

Nas redes sociais, diversos torcedores compartilharam imagens dos preparativos da festa com muitas bandeiras e sinalizadores na região da Ilha do Governador. Apesar da instabilidade nas primeiras horas do dia, não há previsão de chuva no Rio de Janeiro durante o momento do embarque.

Início do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes terá início nesta terça-feira (12) com o Al-Ittihad enfrentando o Auckland City em partida válida pelo playoff, a partir das 15h, pelo horário de Brasília. O vencedor desta partida enfrentará o Al Ahly na segunda fase, confronto que definirá o adversário do Fluminense na semifinal no dia 18 de dezembro.

No outro lado do chaveamento, o Manchester City aguarda pelo vencedor do confronto entre León e Urawa Reds na semifinal. A decisão de terceiro lugar e a final serão disputadas no dia 22 de dezembro.