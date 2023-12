Volante Nenê Bonilha celebra chegada à Portuguesa-RJ e revela: “Projeto me atraiu”

Formando o seu elenco para a disputa do Campeonato Carioca, a Portuguesa-RJ anunciou, no início do mês, mais uma contratação: o volante Nenê Bonilha. O experiente jogador, que acumula passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro e que em 2023 conquistou acesso para a série B do Campeonato Brasileiro com o Paysandu, falou sobre o acerto e a sua chegada à Lusa.

“Fiquei muito feliz quando surgiu o convite da Portuguesa, o projeto me atraiu a acertar, é uma equipe que vem crescendo muito, tem uma boa estrutura, um estádio legal, a diretoria tem feito um bom trabalho e isso pesou na hora do acerto. Chego muito motivado para poder defender a Portuguesa e espero corresponder dentro de campo”, disse.

Nenê Bonilha surgiu na base do Paulista de Jundiaí e de lá rumou ao Corinthians. O volante fez parte do elenco campeão Brasileiro em 2011. Bonilha foi peça-chave no Fortaleza em 2018, quando a equipe Cearense foi campeã da série B. O jogador também conquistou acesso para a série A em 2020, com o Cuiabá. Nenê, de 31 anos, falou sobre o início da preparação e a expectativa para a disputa das competições.

“Nós já iniciamos o trabalho de preparação para a próxima temporada. Tem sido trabalhos intensos e que, com certeza, vão nos preparar bem para o início do Campeonato Carioca. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, são grandes equipes que teremos pela frente, mas sabemos das nossas condições e qualidades. Vamos chegar bem preparados e defender com muita vontade a camisa da Portuguesa”, concluiu.

A Portuguesa tem estreia marcada no Cariocão para o dia 17 de janeiro. O adversário será o Bangu.