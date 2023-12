Titular em campanha histórica, Allyson elogia projeto do Cuiabá: “Muito trabalho e esperança”

A temporada do Campeonato Brasileiro de 2023 chegou ao fim com uma importante surpresa no centro-oeste do país: o Cuiabá. Entre os atletas de destaque, o volante Allyson, de 33 anos, assumiu a titularidade da equipe em sua primeira participação no torneio mais importante do Brasil.

Allyson chegou ao Cuiabá no início deste ano. Após oito temporadas no exterior, passou por clubes de Israel e da Turquia. Revelado pelo Nacional-SP, ele defendeu também Independiente de Limeira e Grêmio Barueri. O jogador sempre sonhou em jogar no Brasil, em especial jogar num clube de Série A.

“Eu sempre tive o sonho de jogar um Campeonato Brasileiro e graças a Deus e também ao Cuiabá eu consegui. Essa temporada foi muito especial, principalmente no segundo turno, por ter tido mais oportunidade, pegar mais o ritmo de jogo e mostrar um pouco mais do meu trabalho. Fico muito feliz em estar ajudando a minha equipe dentro de campo”, comenta Allyson

O Dourado fez história em 2023. O time terminou o Brasileirão com o maior número de vitórias em uma única edição, melhor campanha como visitante, recorde na média de público e maior pontuação desde o acesso. O Dourado terminou o campeonato na 12° posição com 51 pontos.

Individualmente, Allyson teve números importantes. Foram 16 jogos (14 como titular), 70% de disputas de bolas vencidas, 73% de duelos ganhos no chão e 67% de bolas aéreas vencidas. O jogador não recebeu cartão vermelho e sofreu apenas um amarelo.

“É muito gratificante saber que todo nosso trabalho e dedicação valeram a pena. O Cuiabá fez um ótimo campeonato e agora começa a colher os frutos. Conseguimos fazer uma campanha histórica, que nos garantiu uma vaga na Sul-Americana. Então agora é descansar porque o ano que vem tem tudo para ser mais um ano incrível para o Cuiabá”.

O Cuiabá conquistou uma vaga na Sul-Americana de 2024. O clube volta a disputar a Sul-Americana após duas temporadas. Participou em 2022, mas caiu na fase de grupos.