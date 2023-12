Após melhor temporada como profissional, Carlinhos projeta nova experiência no Rio

Artilheiro da Copa São Paulo pelo Corinthians, Carlinhos está de volta ao futebol carioca após bela passagem pelo Camboriú. Desta vez para defender a camisa do Nova Iguaçu na primeira divisão do Estado.

Diante disso, o goleador falou sobre as expectativas que possui ao disputar novamente um dos principais estaduais do país.

"Estou muito feliz e motivado para começar a escrever uma linda história junto com os meus companheiros pelo Nova Iguaçu. Estou bem ambientado e acostumado com o Campeonato Carioca. Com muito trabalho e dedicação vamos fazer um grande ano". - desejou.

Carlinhos atuou em outras duas oportunidades no futebol do Rio de Janeiro antes de ser contratado pelo Nova Iguaçu. Ambas foram pelo Audax, onde disputou 18 jogos entre as edições do estadual de 2022 e 2023.

Confiança

A última experiência profissional de Carlinhos foi pela equipe do Camboriú na Série D do Campeonato Brasileiro. No clube catarinense, o atleta revelado pelo Timão alcançou os melhores números da carreira como profissional ao marcar oito gols em 15 partidas disputadas.

Motivado pelo desempenho tido em 2023, o atacante ressalta como os números alcançados no campeonato nacional podem ajudar neste seu retorno ao Rio.

"Essa última temporada foi primordial para mim, pois tive um crescimento profissional e isso me deixa mais motivado para fazer um grande Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu". – afirmou o atacante de 26 anos.