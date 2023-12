Com vaga na próxima Libertadores, Otávio relembra jogos e diz que 2023 do Atlético-MG foi um "ano de aprendizado"

Campeão estadual e com o terceiro lugar confirmado no Brasileirão, que garante vaga direta na próxima edição da Libertadores, o torcedor do Atlético-MG pode dizer que a temporada de 2023 acabou com um saldo positivo. Para o volante Otávio, de 29 anos, é possível tirar lições a partir das experiências neste ano e assim fazer com que o desempenho em 2024 seja ainda melhor em busca de novos títulos. Titular absoluto, o meio-campista acumula quase 90 jogos com a camisa do Galo desde que chegou ao clube em fevereiro do ano passado.

“Iniciamos o ano bem, vencendo o Campeonato Mineiro e depois passamos por algumas oscilações na Libertadores. Mas tudo foi superado, na medida do possível. Posso dizer que tiramos muitas lições em 2023 de como ser mais competitivo, em resumo, digo que foi um ano de muito aprendizado. Acredito muito na continuidade do trabalho, sendo assim, estamos trabalhando duro hoje para colher os frutos num futuro bem próximo”, garantiu o atleta.

Titular em todos os 27 jogos que atuou no Brasileirão 2023 com o Atlético-MG, Otávio fala com entusiasmo dos grandes jogos ao longo do campeonato, seja dentro ou fora de casa, mas destaca uma partida recente em especial: os 3 a 0 sobre o Flamengo, em 29 de novembro, no Maracanã.

“Todas as partidas têm algum caráter de decisão, tem sua importância, e eu procuro manter o foco sempre no compromisso seguinte. Fizemos duelos marcantes, mas essa vitória sobre o Flamengo no 2º turno foi histórica por tudo que representou em termos de demonstração de força. Nunca vou esquecer daquela noite”, afirmou.

Com o fim da temporada, agora os jogadores entram de folga para se recuperar fisicamente e curtir as celebrações de Natal e Reveillón ao lado da família. Com apenas oito cartões amarelos e nenhum vermelho recebido em todo o Brasileirão, Otávio é visto como exemplo de profissionalismo e garante que seguirá comprometido nas férias.

“Independente da época, sigo me alimentando bem e treinando na academia para manter a boa forma. O torcedor pode esperar ainda mais entrega no novo ano que está por vir”, prometeu.