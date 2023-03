Otávio comemora Atlético Mineiro nas finais e prevê muito trabalho no período sem jogos

O sonho do tetracampeonato estadual segue mais vivo do que nunca. Afinal de contas, pode carimbar mais uma final de Campeonato Mineiro para o Galo. Vencedor das últimas três edições, o time alvinegro despachou neste fim de semana o Athletic, por 1×0, e se garantiu na decisão para encarar o América-MG.

Titular mais uma vez e com 90 minutos em campo, Otávio celebrou bastante a postura coletiva do Atlético Mineiro no duelo. Campeão ano passado com a camisa do Galo, o meio-campista mira mais uma conquista. “Acho que acima de tudo merecemos, soubemos jogar a partida. Nossa entrega foi recompensada, nossa preparação também. Sabíamos que a gente precisaria da dedicação de todos e foi isso que aconteceu. Feliz por ajudar a colocar o Galo em mais uma final de campeonato e claro que o foco é o título do Mineiro, sempre foi”, afirmou o jogador, campeão ano passado também da Supercopa do Brasil.

Com mais de 50 compromissos pelo Galo desde que desembarcou no clube, Otávio celebra agora a merecida folga no calendário. Depois semanas cheias, o time voltará a campo agora apenas no primeiro dia de abril, para jogar a ida da decisão com o América Mineiro. “Acho que primeiro de tudo importante para respirarmos um pouco, conseguir descansar mais. Era um jogo atrás do outro, tivemos o estadual, Libertadores. Mas também sabemos que vamos usar esse tempo para buscar evolução, para melhorar. Com certeza vamos trabalhar muito de olho na decisão do Mineiro”, finalizou o meio-campista do Galo.