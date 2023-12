Flamengo vence clássico contra Botafogo e leva primeira edição da Copa São Paulo Feminina

Existem dias e dias, e o 17/12 ficará marcado na história, não só do Flamengo, mas também do futebol feminino. Foi o dia em que a maior competição de base, uma das que mais influencia e revela jogadores no cenário masculino, conheceu sua primeira equipe campeã na modalidade feminina.

As meninas da Gávea, em uma revanche contra o Botafogo, onde foram derrotadas na final da Copa Rio 2023, conseguiram levar a taça para o ninho e escreveram seus nomes na história do futebol feminino.

Sempre estamos lutando por reconhecimento no cenário feminino, e cada vez mais vamos quebrando tabus, superando paradigmas que a sociedade impõe sobre o futebol feminino, lotando estádios e muito mais. E com a base não está sendo diferente. Esta foi a primeira edição da Copinha, tivemos times com pouco investimento participando e meninas se destacando.

Posso destacar o Botafogo-PB, que veio com pouco destaque e saiu daqui com vários destaques individuais, como a volante camisa cinco Janiely, que foi questionada pela nossa reportagem sobre o sentimento de participar de uma competição tão grande como essa. "De primeira, eu senti aquela ansiedade, um nervosismo, a sensação de esperança, muita felicidade. Foi um misto de sentimentos."

Falando um pouco da final, a equipe rubro-negra jogou basicamente com uma jogadora a mais durante todo o tempo, com a expulsão da lateral botafoguense "Kemilly" por um pisão na Louvain. No primeiro tempo, a equipe do Botafogo ainda teve dois gols bem anulados por impedimento, e o Flamengo teve uma bola na trave.

Já na segunda etapa, a equipe do Mengão pressionou, obrigando a Marizanella a fazer boas defesas. No entanto, Marina no início da segunda etapa e Pimenta no final marcaram os gols do título do Flamengo.