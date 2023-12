Após vitória na penúltima rodada, Tite diz que o objetivo é garantir a permanência no G4 do Brasileirão

Neste domingo (3), o Flamengo venceu o Cuiabá, por 2x1, no Maracanã, partida válida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Rubro Negro foram marcados por Luiz Araújo e Pedro, já o do Cuiabá foi marcado pelo atacante Clayson.

Com essa vitória o Flamengo ainda tem chances de se sagrar campeão brasileiro, mas o treinador Tite afirma que o objetivo principal do clube é se manter no G4 e se classificar de forma direta para a Conmebol Libertadores.

"Eu fiquei com a sensação de que nutri a esperança de que poderia brigar na última rodada pelo título. Porém não está definido aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos, juntamente com a direção. Você tem o sonho e tem o real, a gente nutriu na medida que encostou na possibilidade do título. O real é a classificação direta para a Libertadores, esse está para a confirmação.", afirmou o treinador do time da Gávea.

Ele ainda falou sobre a escolha de começar com o lateral direito, Varela de titular. "Tática. Dois externos em amplitude, dois meias nos dois bolsões, um pivô e um sexto jogador agredindo que é um lateral construtor, o Filipe ou o Varela. O Varela comeu a massa quieto durante dez jogos e por méritos do grande jogador que é o Matheuzinho, do grande jogador que é o Wesley, mas uma concorrência em alto nível." disse Tite

Ao ser questionado se o Flamengo conseguia jogar no estilo funcional que foi elogiado pelo treinador, ele deu a seguinte resposta. "A parte defensiva de uma ação é parecida com a de 2019. Era Rafinha e Filipe Luís. Nós temos tendência quando é Matheuzinho e quando é Varela. Exatamente a mesma. A parte ofensiva ela trouxe com Pedro de 9 a utilização de dois flechas do lado. Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz. Eventualmente um articulador como Gerson, Everton Ribeiro, Victor Hugo. Você tem versatilidade nas utilizações, então o desenho tático passa por aí." falou o comandante.

Última rodada

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (06), contra o São Paulo, no Morumbi, pela 38° rodada. O Rubro Negro ainda tem chances matemáticas de conquistar o titulo do Brasileirão pela nona vez em sua história, para isso tem que ganhar do Tricolor paulista e torcer para que o Palmeiras perca para a equipe do Cruzeiro.