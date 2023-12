Reforço do Ypiranga para o centenário, Fabrício Pereira quer repetir sucesso de 2022 no Gauchão: “Estamos confiantes”

A pouco mais de 20 dias do início do Campeonato Gaúcho,, a rotina de Fabrício Pereira no Ypiranga envolve atividades técnicas, preparação física intensa e jogos-treino para chegar 100% já no início da próxima temporada que marcará os 100 anos do clube de Erechim, a segunda cidade mais populosa do norte do Rio Grande do Sul. Para preencher o calendário, além do Estadual, tem Copa do Brasil e Brasileirão Série C pela frente.

“Tenho consciência de que jogar o Gauchão, um dos principais estaduais do País, significa uma oportunidade de subir de patamar na minha carreira. Pela visibilidade e projeção do torneio. Além, claro, do equilíbrio que a gente sempre vê nos jogos e a quantidade de bons jogadores. Vou ajudar o Ypiranga a ir o mais longe que a gente puder. É o que o torcedor espera em ano de centenário do clube, uma marca tão expressiva. Não é todo dia que uma instituição independente completa 100 anos”, disse o atacante, que foi artilheiro do Maranhão na temporada passada.

A melhor campanha do Ypiranga no Campeonato Gaúcho ocorreu em 2022, quando jogou a final contra o Grêmio e foi vice-campeão. Confiante, Fabrício Pereira diz que nada é impossível e que o trabalho do time é feito visando quebrar recordes e fazer história.

“Estamos trabalhando bastante para fazer sempre a melhor campanha que pudermos, na medida do possível. Sabemos que temos ótimos times dentro dessa competição, todos capacitados para jogarem em bom nível. Não é fácil, mas estamos aqui para fazer a nossa parte e colher os frutos depois. Fé em Deus que vai dar tudo certo. Estamos confiantes”, afirmou.

Em ritmo de pré-temporada, Fabrício Pereira vem fazendo gols em treinos e em jogos amistosos no CT do Ypiranga. Aos 25 anos, o jogador diz que se sente no auge da forma física e está cada vez mais entrosado com os colegas de grupo.

“Vivemos agora um período todo voltado para a preparação. Como sou novo no elenco, estou conhecendo meus companheiros e criando entrosamento em campo durante os treinos”, relatou.