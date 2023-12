Promessa do Juventude disputa primeira Copinha e realiza sonho da família: “Fizeram de tudo por mim”

O Juventude é um dos representantes do futebol Gaúcho na Copa São Paulo de Futebol Junior do ano de 2024. E, entre os destaques da equipe, está o meio-campista Matheus Alemão, de 18 anos, que chega para disputar sua primeira competição como uma das grandes promessas da equipe Alviverde.

Matheus nasceu em Farroupilha (RS), 115 km da Capital Porto Alegre. A história do garoto começou cedo. Com pouca idade, compartilhava com a família a vontade de ser jogador de futebol. A oportunidade de defender as cores do Juventude também não demorou para acontecer.

“Com seis anos, comecei chutar bola, pedia bola de futebol para minha mãe (risos). Eu comecei em uma escolinha do lado da minha cidade. Fiquei por um tempo e precisei mudar por conta da distância. Nisso, eu jogava futsal também, e em um jogo de Campeonato, um coordenador do Juventude foi olhar o jogo, que era uma final. Eu não sabia que ele estaria lá. Nós acabamos perdendo de 8 a 2, mas eu fiz os dois gols. No outro dia, ele me chamou para ir jogar no Juventude”, disse.

“Quando eu fui jogar, participei de um torneio. Eu não sabia, mas aquilo era algo parecido com um teste. Eu joguei de forma natural. Acabei me destacando, meu time chegou na final. Com isso, pediram para eu ficar e estou desde os nove anos por aqui”, completou Matheus.

O desejo de jogar futebol também é compartilhado pela família da promessa do Ju. O sr. Cleomar e Cristian, eram jogadores de várzea no Rio Grande do Sul. Na mala, Matheus Alemão carrega a oportunidade de realizar o sonho da família.

“Meu avô Cleomar e meu tio Cristian gostavam muito de jogar futebol, passaram pela várzea e tudo mais. Agora estou morando em Caxias, mas mantenho relação com a minha família todo dia. Toda folga eu vou para casa ficar com eles. Eu não posso reclamar de nada dos meus pais, me apoiaram em tudo, todos os gastos. Deixavam de fazer as coisas deles para que eu pudesse realizar esse sonho. Fizeram de tudo por mim”, finaliza Matheus.

O Juventude está no grupo 25 da Copinha, ao lado de São Bernardo-SP, AA Portuguesa-SP e Conquista-BA. Com sede em São Bernardo do Campo, a estreia da equipe acontece no dia 3 de janeiro, às 15h15, contra o Conquista FC.