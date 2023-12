Natan e Karan, dois dos remanescentes da Copinha 2023 projetam a de 2024

O Juventude estreia na Copa São Paulo, no próximo dia 03, diante do Conquista FC, equipe baiana. Na edição de 2023, o Ju acabou saindo na primeira fase e neste ano estará na sede de São Bernardo, onde enfrenta os donos da casa, o adversário do primeiro jogo e a Portuguesa Santista.

Dois dos remanescentes da edição deste ano, o lateral Karan e o, agora atacante, Natan falaram sobre as expectativas para a Copinha 2024.

"Achei um grupo bom e que temos totais condições de passar e acredito que esse ano podemos ir além do que fomos neste ano e somos capazes disso. Chegamos a ter possibilidade de classificação no último jogo, mas acabamos perdendo e deixamos a competição mais cedo. Foi uma experiência muito boa, de muito aprendizado e que com certeza me ajudou a evoluir demais", avaliou Natan, que na edição de 2023 jogou como volante e agora é atacante, tendo marcado um dos seis gols do Ju no torneio.

Foto: Natan e Karan - Guilherme Pannain / Foto P2 / Arquivo

O lateral direito Karan também falou sobre o adversário e destacou a equipe do São Bernardo, dona da casa.

"Nossa expectativa é a melhor possível, trabalhamos muito forte e focados no nosso objetivo. E agora é chegar lá e pôr em prática tudo que foi passado pela comissão. É um grupo forte, enfrentamentos de alto nível e acredito que vai ser um jogo muito físico até pelo campo ser sintético. E já tivemos a experiência de jogar contra a equipe do São Bernardo na BG Cup, que é uma equipe muito qualificada e rápida", disse.

Na ocasião, o Juventude derrotou o São Bernardo, por 2x1.