Promessa da base do Atlético Goianiense, Gustavo Almeida assina contrato profissional com o clube

Com um ano vestindo a camisa do Atlético Goianiense, o meio campista Gustavo Almeida assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe do Dragão. O meia de 19 anos vem acumulando boas atuações pela equipe sub-20 e estará no elenco que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em sua carreira, o meia soma passagens por soma passagens pelo Corinthians, SKA Brasil e Itapiriense.

“Desde o início da minha carreira, assinar um contrato profissional é um momento tão esperado e sonhado. Conseguir concretizar meu primeiro contrato profissional é um momento muito especial para mim e toda a minha família. Sabemos o quanto foi duro para realizar esse sonho de criança. Acredito que isso é só o começo de muitas coisas boas que estão por vir” – expressa Gustavo.

Entre um dos seus principais objetivos para 2024 com a camisa do Dragão, Gustavo destaca foco para a temporada.

“Desejo iniciar o ano com uma ótima campanha na Copinha, ajudando a equipe e mostrando o meu melhor desempenho. Busco também a minha estreia na equipe principal, algo que para mim cada dia que passa está mais próxima. "

No mês de janeiro começa uma das maiores competições de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A 54ª edição da ‘Copinha’ será disputa entre os dias 2 e 25 de janeiro e contará com a participação de 128 times divididos em 32 grupos. No grupo 9 (Tupã), o Atletico Goianiense enfrentará as equipes do Tupã-SP, Guarani e Operário-PR.

“Minha expectativa para essa Copinha é muito boa. Temos uma excelente equipe, onde estamos trabalhando muito e nos esforçando o máximo no dia a dia para podermos ir muito longe nesse campeonato. Para muitos jogadores, a Copa São Paulo é uma Copa do Mundo na categoria de base, então com certeza vamos entregar o máximo” – finaliza Gustavo.