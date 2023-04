Com três jogos seguidos como mandante, Bruno Silva fala em Tombense criar gordura na largada da Série B

Ituano, Atlético Goianiense e Avaí. Essa será a sequência de jogos do Tombense na Série B. O detalhe é que todos as partidas serão com a equipe mineira sendo mandante. O primeiro dos compromissos já foi vencido pelo time comandado por Marcelo Chamusca: 3×0 no Ituano. Agora a preparação é para o compromisso diante do Atlético Goianiense neste sábado, às 18h15, no estádio Soares de Azevedo.

Titular na vitória diante do Ituano e uma das principais referências do elenco alvirrubro, o volante Bruno Silva admite que internamente o foco é o Tombense fazer a trinca de vitórias na sequência como mandante para ter mais tranquilidade visando a sequência da competição. “O primeiro passo nós já demos numa vitória convincente diante do Ituano. Agora teremos dois jogos difíceis contra rivais que estavam na Série A em 2022. Porém, dentro de casa, somos fortes e queremos essas três vitórias na sequência para dar a tranquilidade necessária visando a maratona de jogos que teremos pela frente. Criaremos uma gordura”, analisou o atleta, que em 12 jogos pelo Tombense tem apenas três derrotas.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Bruno Silva acabou preservado do duelo de ontem (quarta-feira) diante do Palmeiras pela Copa do Brasil, que culminou na eliminação do Tombense. “Nosso maior objetivo na temporada é a Série B. Sabíamos da dificuldade de reverter a vantagem do Palmeiras e da logística desgastante para atuar em Uberlândia sendo que o compromisso contra o Atlético Goianiense já é no próximo sábado. Mesmo eu e outros atletas sendo poupados, o time mostrou o seu valor, competiu de igual para igual com o Palmeiras e ficou comprovado que temos um excelente elenco”, finalizou o camisa 5.