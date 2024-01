No São José, Jeferson Lima se diz preparado para sequência de jogos difíceis no Paulistão A2: “Não temos medo”

Depois de conquistar o vice-campeonato da Copa Paulista, em 2023, Jeferson Lima está focado agora em ajudar o São José a lutar pelo acesso no Paulistão A2. Faltando cerca de duas semanas para o início do Estadual, o volante já pensa em como serão os duelos contra Noroeste (casa), Oeste (fora) e Primavera (fora) logo nas três primeiras rodadas. Ele afirma que não existe jogo fácil no futebol paulista, independentemente de qual divisão seja.

“O mais desafiador é a parte física, já que são três jogos duros em sete dias. Quase não há tempo de treino entre cada compromisso, e isso exige muito da parte mental também de cada atleta, já que precisamos manter o foco em caso de vitória, empate ou derrota. Mas é desafiador para todos os clubes que disputam o torneio, então ninguém tem vida fácil jogando aqui em São Paulo. Aliás, gostamos de desafios”, salientou.

Uma coisa é certa: 2024 será um ano de luta por acessos para o São José. Garantido o retorno a uma competição nacional, depois de 24 anos de jejum, a Águia do Vale vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. “Podem ter certeza que entraremos em campo com força máxima para conquistar esses dois acessos, a nossa torcida merece demais essas conquistas. A preparação, claro, começa muito antes da bola rolar”, comentou o meio-campista.

Jeferson Lima, de 26 anos, tem experiência no futebol paulista: atuou nas categorias de base do São Paulo e começou 2023 defendendo as cores do Juventus-SP antes de se transferir para o São José. Empolgado com a nova temporada que está prestes a começar, o jogador faz questão de pedir o apoio da torcida.

“Podem esperar muita luta e muita vontade em todos as partidas. Sem exceção. Porque assim como os torcedores querem conquistas grandes, nós estamos trabalhando muito para que essas conquistas cheguem, pois queremos conquistar nossos objetivos dentro das competições. E tenho a convicção de que não vai faltar dedicação de todos aqui no clube”, garantiu.