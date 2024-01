Avaí vence Retrô de virada na abertura do grupo 32 da Copinha

O Avaí venceu, de virada, por 2 a 1 o Retrô-PE no primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A partida foi realizada na tarde desta quarta-feira (3) no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.

O Avaí chegou a acertar a trave aos 12, com Ronaldy, mas o Retrô saiu na frente aos 30 do primeiro tempo, com João Felipe. Dez minutos depois, o Leão empatou de pênalti, que foi sofrido por Ronaldy e convertido por Vini.

A virada dos catarinenses veio já na reta final do jogo, aos 39, com Cadu, que começou no banco.

Situação do grupo

No jogo que abriu o grupo, o Nacional-SP, dono da casa, e o São Caetano, ficaram no 2 a 2, com todos os gols marcados no segundo tempo. Murilo, de pênalti, e Roger marcaram para os mandantes, enquanto Enzo Adriano e Thiago Passos fizeram para o Azulão do ABC.

A próxima rodada da chave acontece neste sábado (6). Retrô e Nacional se enfrentam às 13h, enquanto o Avaí encara o São Caetano-SP às 15h15.