Destaque na Copinha passada pelo Comercial, goleiro Tiago fala sobre expectativa para sua segunda Copinha

A Copinha começa no próximo dia 02 de janeiro e o torneio, mais importante da base brasileira, é a maior vitrine para os meninos. O Avaí estreia no próximo dia 03, e está no grupo 32, com sede na capital. Um dos principais nomes da equipe, o goleiro Tiago chegou ao clube após se destacar na Copinha deste ano.

O goleiro foi um dos principais nomes do Comercial de Ribeirão Preto, que caiu para o Corinthians, na primeira fase do mata-mata, falou sobre a experiência na competição e a expectativa para esse ano.

"Falar da minha primeira experiência na Copinha é falar de aprendizado que me proporcionou momentos únicos e desafiadores, claro que com muito trabalho e dedicação. Consegui ainda ter uma atuação positiva e de alguma forma ajudar a equipe. Tínhamos um bom grupo e não demos muita sorte na segunda fase. Acabamos pegando o Corinthians que é a equipe com mais tradição. O bom desempenho naquele ano me proporcionou estar aqui no Avaí e a expectativa para esse ano é das melhores, onde o trabalho foi muito bem feito no decorrer desses meses, e agora é focar 100% para quando começar a competição ter um bom desempenho e ajudar a equipe avançando fase a fase", disse.

São Caetano, Nacional e Retrô são as equipes da chave. O primeiro duelo será contra a equipe de Pernambuco.