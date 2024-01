Com dois gols de Jardiel em um minuto, Grêmio goleia o Serra Branca-PB

Na tarde desta quarta-feira (3), o Grêmio estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Serra Branca-PB no Estádio Municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro-SP. O time gaúcho venceu o Serra Branca por 6 a 0 com os dois primeiros gols sendo marcado em um intervalo de 59 segundos.

Os gols

Logo aos cinco minutos o Grêmio abriu o placar com Jardel, que voltou a marcar aos 6 minutos, aproveitando a falha da defesa do Serra Branca. Na primeira etapa, Cheron e Alysson ainda conseguira ampliar o placar, o primeiro de pênalti e o segundo marcou após um rebote do goleiro.

Na etapa complementar, o Grêmio ampliou o placar, com Freddy Nogueira após uma jogada de Bruno Gomes e outro com Bruno, que marcou contra.

O jogo

O time gaúcho começou o jogo com um bom ritmo, mas após os gols de Jardel, diminuiu um pouco o ritmo do jogo, mas mesmo assim conseguiu colocar mais duas bolas no fundo da rede.

Na etapa complementar, o Grêmio entrou pressionando e com mais volume de jogo e conseguiu ampliar o placar mais duas vezes.

O outro jogo do grupo

O Inter de Bebedouro recebeu o Figueirense nesta quarta-feira (3) e saiu derrotado por 4 a 3. O jogo também marca a estreia das duas equipes na competição.

O jogo entre as duas equipes foi bem movimentado e os autores dos gols foram: Gabriel Morais duas vezes, Kauan e Willian, para o Figueirense e Negueba, Moacir e Zé Maurício marcaram para o Inter de Bebedouro.

Situação do grupo

Após a primeira rodada, O Grêmio é primeiro colocado, com três pontos, o Figueirense é segundo, com a mesma pontuação, o Inter de Bebedouro é terceiro e o Serra Branca é o último colocado. Os dois últimos não conquistaram nenhum ponto.

Próximos compromissos

Os quatro times voltam a campo no próximo sábado (6) pela segunda rodada da Copinha. O Inter de Bebedouro enfrenta o Serra Branca às 13h e o Grêmio joga contra o Figueirense às 15h15.