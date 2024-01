De volta aos treinamentos, Fabrício Pereira revela expectativa pela estreia no Ypiranga

Reforço do Ypiranga para a atual temporada, Fabrício Pereira retornou aos treinamentos junto com o elenco. Contratado junto ao Maranhão, onde se destacou em 2023, o atacante vive a expectativa de fazer a estreia pela equipe de Erechim.

“Muito feliz com essa oportunidade de atuar pela primeira vez no futebol gaúcho. Sempre tive o desejo de jogar no sul do país e espero poder retribuir a confiança que foi depositada no meu futebol”, analisou o jogador.

Aos 25 anos, Fabrício foi revelado pelo Sampaio Corrêa e acumula passagens por clubes como Ceará, Chapadinha e Maranhão.

“Minha carreira foi praticamente toda no nordeste até agora. Quando recebi a proposta para participar desse projeto do centenário do Ypiranga, não pensei duas vezes. Agora é colocar em prática aquilo que sei fazer e ajudar o clube nos objetivos da temporada”, revelou.

Antes da estreia contra o Guarany de Bagé, no próximo dia 21 de janeiro, o Ypiranga segue treinando forte e realizando jogos-treinos. O próximo está marcado para domingo (07), contra o Concórdia/SC.