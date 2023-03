Ypiranga-RS vence Bragantino, faz história e se garante na terceira fase da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (15), o Ypiranga-RS venceu o Bragantino por 3 a 1, em partida válida pela Copa do Brasil. Erick Samuel, João Pedro e Jhonatan Ribeiro foram responsáveis por marcar os gols do clube da cidade de Erechim.

Com a classificação, a equipe repete um feito que não acontecia há oito anos. A última vez que o clube gaúcho participou da terceira fase da Copa do Brasil foi em 2016.

O confronto

As duas equipes começaram a partida pressionando bastante a saída de bola dos adversários, apesar dos donos da casa terem uma maior posse de bola. Logo aos 16 minutos de bola rolando, Erick conseguiu aproveitar um cruzamento na área e cabeceou para abrir o placar.

Já no segundo tempo, aos 56' João Pedro ampliou o placar com uma pintura! Golaço de falta, por cima da barreira, com a bala batendo no travessão antes de entrar, sem chances para o goleiro do Bragantino.

Aos 87', o time paulista conseguiu diminuir a vantagem para 2 a 1, após Alejandro finalizar cruzado sem chances de defesa. Após o gol, o Bragantino pressionou em busca do empate, mas não teve ofício.

Mais um do Ypiranga! Aos 96', no último lance da partida, Jhonatan Ribeiro disparou em velocidade para o ataque, invadiu a área pela direita e driblou o goleiro, finalizando de perna esquerda, fechando o caixão do time de Bragança Paulista.

Sequência no Campeonato

Na terceira fase da Copa do Brasil, a definição do novo adversário do Ypiranga será por sorteio. O clube agora possui foco total na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio.

Já o Bragantino, também pelo campeonato estadual, enfrenta o Água Santa, na próxima segunda-feira (20), pela semifinal do Paulistão.