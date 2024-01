Novo reforço do Itabirito projeta expectativa para o Mineiro

O Itabirito segue trabalhando forte para a estreia do Mineiro. A equipe que recém subiu encara o Democrata, fora de casa, no dia 24. Um dos novos reforços da equipe, o lateral direito Lucas Mota falou sobre o novo clube e a expectativa para o estadual.



"Minha expectativa é muito boa, está sendo minha primeira experiência de jogar o campeonato mineiro. Estou muito motivado com esse novo desafio da minha carreira. Espero fazer um grande campeonato com a camisa do Itabirito. É um clube jovem com bastante ambição, com grandes profissionais que estão se dedicando totalmente ao clube para conseguir os objetivos. E eu espero juntamente com esses profissionais que possamos alcançar grandes resultados", disse.



Lucas estava no Sampaio Corrêa, onde disputou a Série B do Brasileiro, em 2023.