Atual vice-campeão da copinha, América-MG, fica no empate com o Capital-DF

Na tarde desta quinta-feira, o América-MG ficou no empate em 2 a 2 com a equipe do Capital-DF, em Tietê, pela primeira rodada do grupo 15 da Copinha. Em jogo cheio de emoções, ambas equipes criaram para sair com a vitória, a equipe de Brasília surpreendeu pela organização tática, enquanto os mineiros deixaram uma impressão de queda de rendimento em relação a última edição.

Apesar de ser o atual vice-campeão da competição, o Coelho não apresentou o mesmo futebol que apresentou na última edição. Já que viu seu time Sub-20 ser desfalcado, com cinco atletas subindo para a equipe profissional ainda em 2023.

América sai na frente

Quem abriu o placar foi o Coelhão, com Rafa Barcelos, que anotou um golaço de falta quase do meio de campo, aos 31 da primeira etapa. Até então o jogo era equilibrado entre as equipes. O time do Capital-DF voltou mais forte para os 45 finais.

Virada e empate no final

Ainda no início dos 45 minutos da segunda etapa, o Capital-DF empatou a partida com o ganês Quarcoo, após boa jogada de Luan pela beirada do campo. Com o forte ritmo da equipe de Brasília, os mineiros tomaram a virada menos de cinco minutos depois. A defesa americana falhou, e o autor do golaço, Rafa Barcelos, acabou cometendo pênalti. Na cobrança, Rian virou para o Coruja.

Depois do choque da virada, o Coelho voltou para o jogo e começou a pressionar nos minutos finais, com isso, conseguiu um pênalti. Kaua Diniz converteu a penalidade e deixou tudo igual.

No último minuto, o América marcou para virar novamente o placar, mas teve o gol anulado por toque de mão dentro da área na jogada. Assim terminando em 2 a 2, um jogaço, cheio de emoções e um resultado justo pelo que as equipes criaram.

Como fica o grupo

Esse empate deixou o grupo 15 totalmente em aberto. Isso porque os donos da casa, Comercial, de Tietê, também ficaram no empate com a equipe do Ivinhema-MS. Todos terminam a rodada com um ponto somado.

Próximos compromissos

O América-MG enfrenta a equipe do Ivinhema-RS no próximo domingo. Enquanto o Capital-DF encara o time da casa, Comercial, também neste domingo.