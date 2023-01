América-MG desbanca Santos e garante vaga na final da Copinha

Neste domingo (22), o América-MG venceu o Santos dentro da Vila Belmiro, em Santos (SP), por 3 a 0, e garantiu a vaga na final da Copinha 2023. Os três gols americanos foram marcados por Luan Campos, dois no primeiro tempo e um no segundo.

A final será disputada contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), na quarta-feira, em horário ainda a definir.

O primeiro tempo começou com uma superioridade da equipe americana que conseguia infiltrar bem a área adversária e oferecer perigo à defesa. Em uma das poucas chances criadas pelo Santos, o goleiro Cássio saiu bem e defendeu com tranquilidade. Já aos 18 minutos, em uma cobrança de falta bem distante da grande área, Luan Campos calibrou bem o pé e mandou um balaço perfeito para dentro do gol, 1 a 0 para o Coelhãozinho.

O goleiro Cássio realizou importantes intervenções impedindo que o adversário empatasse a partida. Aos 43 minutos, após uma cobrança de escanteio na área do Santos, Adyson deu um excelente passe em profundidade para Luan Campos que saiu do campo de defesa em direção à área adversária, deslocou o goleiro e marcou o segundo do Coelhãozinho na partida, 2 a 0.

Na segunda etapa, começamos pressionando bem e controlando a posse de bola sem dar chances para o Santos crescer na partida. Logo aos 11 minutos, Breno desarmou o jogador adversário, a bola sobrou para Luan Campos que arrancou pela ponta esquerda, trouxe para dentro e bateu forte no canto esquerdo do goleiro, 3 a 0 para o Coelhãozinho.

O América controlou muito bem a partida, subindo a marcação e pressionando. Mesmo à frente no placar, continuou criando boas chances, oferecendo perigo ao Santos e chegando perto do quarto gol. Com hat-trick de Luan Campos, o Coelhãozinho está na final da Copinha 2023.

