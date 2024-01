Portuguesa estreia com pé direito na Copinha

Nesta quinta-feira (04) a Portuguesa entrou em campo contra o União Suzano pela primeira rodada do grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partida foi realizada no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. A Lusa venceu o Leão com uma goleada de 5 a 0.

A partida

A disputa entre Suzano e Portuguesa se mostrou bem equilibrada até os 20 minutos do primeiro tempo. Por um lado, uma Lusa totalmente ofensiva com forte pressão na linha defensiva do Suzano.

Por outro lado, um Suzano que fortificava mais a marcação dos atletas da equipe rubro-verde e conseguia encontrar uma brecha para poder escapar da pressão alta, podendo articular um contra ataque pelas alas.

Entretanto, aos 25 minutos o jogo mudou completamente, o camisa 7 da Fabulosa, Leandro, conseguiu escapar da marcação do União Suzano em uma jogada que se inicia em uma disputa de ‘pé de ferro’ do camisa 9, Kadir White, e sobra para o companheiro que aproveita a falha do zagueiro Jonathan com o goleiro Matheus e abre o placar em 1 a 0.

No segundo tempo, a Lusa conseguiu voltar com um estilo de jogo mais criativo e aos 22 minutos conseguiram anotar mais um, graças ao camisa 10, Renan Nunes. A jogada se iniciou com um lançamento do goleiro Ronaldo que foi desviado de cabeça e chegou até Renan que chutou e aproveitou seu rebote com o gol livre.

Quatro minutos depois o camisa 29, Geraldo, que acabava de entrar marca o terceiro após receber uma bela enfiada de meia altura feita por Renan Nunes.

Aos 32 minutos, com um cruzamento fechado, o camisa 3 da Lusa, Portela, marcou o quarto do dia, fazendo a vida dos jogadores do Suzano um pesadelo sem fim.

A Fabulosa não parou de atacar em nenhum momento, aos 39 minutos do segundo tempo, no escanteio, Geraldo desviou a bola para o gol, a bola foi espalmada pelo goleiro Matheus, mas o rebote foi aproveitado pelo camisa 20, Pedro Torres, que também havia acabado de entrar.

A partida foi finalizada com uma goleada de 5 a 0 da Portuguesa em cima do União Suzano, com ótimo posicionamento ofensivo, articulação das jogadas e bom trabalho de bola. Agora a Lusa assume liderança disparada no grupo 27.

Outra partida do grupo

O Goiás, semifinalista da edição do ano passado da Copinha, perdeu de 2 a 1 para o Madureira com gol de virada nos últimos minutos do segundo tempo.

O Tricolor Suburbano abriu o placar com um gol de pênalti de Andrey no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Esmeraldino teve um dos jogadores expulsos mas teve a oportunidade de empatar o jogo com o gol de Hwaskar.

Aos 50 minutos do segundo tempo, o Goiás toma um golpe de sorte e leva o gol de virada do lateral-direito da equipe fluminense, Coutinho.

Classificação do grupo

Agora com o fim da rodada, a classificação do grupo 27 fica com a Portuguesa na liderança, Madureira na segunda colocação, Goiás em terceiro e União Suzano em último lugar.

Próximos jogos do grupo

O grupo 27 volta neste domingo (07) e todos os jogos serão realizados no Suzanão e para abrir o grupo no dia, União Suzano e Madureira jogam às 12h45. Já a Portuguesa duela contra o Goiás às 15h.

Os jogos da Copinha estão sendo transmitidos pelo canal do YouTube do Futebol Paulista ou pela Cazé TV, mas você também pode acompanhar os jogos aqui pela VAVEL.