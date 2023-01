Fluminense vence Madureira e segue 100% no Carioca

Fluminense e Madureira se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Carioca, em Cariacica, no Espírito Santo. Em jogo com boas oportunidades, Flu venceu por 1 a 0 com gol de Jhon Arias.



Com esse resultado, o Fluminense segue em segundo lugar, com nove pontos, mas com um jogo a menos que o líder Flamengo. Já o Madureira fica na décima posição, com dois pontos. O time do técnico Felipe Arantes segue sem balançar as redes no Cariocão.

Primeiro tempo com gol e muita chuva

Logo na primeira oportunidade do jogo, o Fluminense abriu o placar. Aos 6, Ganso cobrou escanteio na área, Martinelli subiu de cabeça, a bola bateu na trave e Jhon Arias, oportunista, colocou para as redes. Depois do gol, o Fluminense continuou com maior volume de jogo, trocando passes, mas sem oferecer perigo ao Madureira.

A partida só foi ter outra chance perigosa aos 31. Depois de boa troca de passes, que saiu da direita para a esquerda, Calegari fintou o zagueiro e cruzou para Cano, de cabeça, mandar no travessão. Mais para o final do primeiro tempo, a chuva começou a cair forte no Kleber Andrade. Ainda assim, o gramado continuou em boas condições, mas sem que as duas equipes criassem grandes oportunidades.

Placar mantido no segundo tempo

A segunda etapa começou movimentada. Aos 6, Marcelinho arriscou de fora da área e obrigou Fábio a espalmar para escanteio. Na sequência do lance, depois da cobrança, a bola sobrou, novamente, para Marcelinho. O camisa 19 emendou um chute forte, de primeira, e a bola explodiu na trave, quase o empate do Madureira.

O jogo seguiu com boas oportunidades. Yago aos 8 e Arias aos 14 obrigaram o goleiro Dida (não é aquele) a fazer boas defesas. Aos 20, cruzamento da direita, Keno subiu sozinho, mas o goleiro fez um milagre. Depois disso, o Flu ainda criou algumas chances, mas todas pararam nas mãos do camisa 1. No fim do jogo, aos 46, O Tricolor Suburbano quase empatou em chute de fora da área, de Bryan, que Fábio defendeu. E ficou por isso mesmo, Flu 1 a 0.

Próximos jogos

O próximo duelo do Fluminense será contra o Boavista, na quinta-feira (26), no Maracanã, às 21h10. O Madureira vai para o quarto confronto seguido contra os grandes. O Tricolor Suburbano pega o Botafogo, na mesma quinta, às 19h30, no Estádio Luso-Brasileiro.