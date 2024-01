Salgueiro desiste do Pernambucano 2024 e Flamengo de Arcoverde assume vaga

Faltando somente uma semana para o inicio do Campeonato Pernambucano 2024, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, confirmou nesta terça-feira (3) que o Salgueiro desistiu da competição por falta de recursos financeiros, com isso, o Flamengo de Arcoverde assume a vaga.

Campeão estadual 2020 e mergulhado numa crise, o Carcará protocolou o pedido de desistência junto à FPF em 14 de dezembro, na véspera do fim do prazo para evitar a multa de R$ 300 mil. O dirigente também confirmou que o substituto será o Flamengo de Arcoverde, terceiro colocado na última Série A2. Isso porque o Vitória, vice-campeão, já havia informado à FPF, que também não reúne condições de disputar a competição.

Segundo informações a situação do Flamengo Arcoverde também não é das melhores, já que o clube não tem elenco, não tem dinheiro e nem estádio para jogar, já que o campo onde joga, esta sem refletor e por incrível que pareça, a maioria das disputas do Salgueiro são pela noite. A estreia do Flamengo no Pernambucano está marcada para o próximo dia 14, contra o Náutico, nos Aflitos, pela primeira rodada. O restante da tabela, com a inclusão do time de Arcoverde, sofrerá pequenos ajustes.