Vasco estreia com empate na Copinha

Vasco estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na temporada na tarde dessa sexta-feira (5) em empate de 1 a 1 com o Macapá.

O gol cruzmaltino foi marcado por Vitor Manoel, já o gol macapaense foi marcado por Jeremias.

Jogo nivelado

A partida fica marcada pelo nivelamento das duas equipes. O nível do futebol praticado ficou nivelado por baixo. Vasco criou as melhores chances, mas cedeu muito espaço também.

Vasco abriu o placar em apenas 1 minuto de jogo com Vitor Manoel. Contando com falha do goleiro, finalizou com maestria e abriu o placar para o Cruzmaltino.

Dali em diante, se veria um time acomodado e pouco interessado em ampliar a vantagem. Macapá até fazia algum volume, mas parava na disparidade técnica entre as equipes.

Em desencaixe da defesa vascaína, Jeremias recebeu passe dentro da pequena área e apenas teve o trabalho de tirar a bola do goleiro Lecce para encontrar o empate já nos minutos finais da segunda etapa.

Chama a atenção a opção do treinador vascaíno William Batista em começar o jogo com Paulinho, lateral-direito, na ponta. Além disso, chamou a atenção a opção de começar com a jóia Lukas Zuccarello, uma das referências técnicas da categoria, no banco.

Outro jogo do grupo

No jogo que abriu o grupo 29 da Copinha, Flamengo-SP e Potyguar se enfrentaram.

O time, que é natural de Guarulhos, venceu a equipe norte-riograndense por 4 a 0, com gols de Rikelmi, Jorginho, Kaique e Juan Lemos.

O domínio do time caseiro foi inevitável. O primeiro gol, marcado por Rikelmi, veio em bom cruzamento de João Lucas para que o atacante cabeceasse para o fundo das redes.

Já o segundo gol foi em uma falha da defesa do Potyguar, pois o chute de Jorginho, de fora da área, contou com desvio da defesa adversária para encontrar o fundo das redes.

O terceiro viria em jogada veloz de contra ataque, que caiu nos pés de Kaique e foi parar no fundo das redes.

O quarto e último gol foi em outra boa jogada de contra-ataque, que encontrou os pés de Juan Lemos dessa vez. 4 a 0 e caixão fechado.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo na segunda-feira (8).

O Vasco enfrenta o Potyguar às 15:15, enquanto o Flamengo-SP enfrenta o Macapá às 13:00