Fluminense vence o Lagarto-SE e garante classificação para próxima fase da Copinha

Na tarde deste sábado (6), Fluminense e São Lagarto-SE se enfrentaram no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O duelo foi válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Com gol único de Kelwin, os cariocas levaram a melhor e venceram pelo placar mínimo, 1 a 0.

Tricolor dominante

A primeira finalização da partida foi dos sergipanos. Ray recebeu bom lançamento no canto de ataque e adiantou demais a bola, mas conseguiu finalizar. Álvaro, do Fluminense, defendeu com segurança.

Os tricolores chegariam bem aos 7 minutos. Quando Léo Jance cruzou da esquerda, Fabinho apareceu na segunda trave e cabeceou para o meio, mas a defesa do Lagarto afastou antes de Kelwin conseguir completar para as redes.

Com cenário de equilíbrio nos instantes iniciais, a equipe teria outra boa chegada aos 13. Pela ponta, Matheus cruzou na área e Luan cabeceou, obrigando o goleiro Álvaro a espalmar para escanteio.

Mas logo a equipe carioca daria a resposta ao melhor estilo. Aos 15, Julio Fidelis apareceu livre pelo lado direito, avançou bem e fez o cruzamento para Kelwin, na pequena área, completar para o fundo das redes e abrir o placar.

Animado, o tricolor seguiu pressionando o adversário. Pouco depois de inaugurar o marcador, Riquelme roubou a bola no campo de ataque e arriscou o chute de fora da área, mas Vitor caiu bem para fazer a defesa e mandar para escanteio. Aos 27, O Fluminense bateu escanteio e a defesa afastou. Na sobra, João Lourenço bateu colocado, mas Vitor fez outra bela defesa.

Após os 40, mais duas boas chegadas dos cariocas. Riquelme tabelou com Julio Fidelis, que tocou para Agner achar Kelwin livre dentro da grande área. O jogador tentou o biquinho para fazer o gol, mas a bola bateu na defesa do Lagarto.

Pouco depois, após lançamento longo, A defesa do Lagarto se enrolou com a bola e João Lourenço entrou de cara para o gol. Mas após o chute, Vitor fez uma defesaça para impedir o segundo gol do Fluminense. No que seria o último lance de perigo do primeiro tempo.

Jogo truncado

Com a necessidade de reverter a desvantagem, o time do Lagarto começou o segundo tempo se lançando ao ataque. Aos 6 minutos, quase o empate. Álvaro tentou sair jogando com os pés, se enrolou e quase perdeu a bola para Luan.

O tricolor das laranjeiras daria uma resposta aos 8, quando Matheus Reis foi lançado pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado, com a bola tirando tinta da trave.

A partir daí o que se viu foi um jogo com cenário mais truncado. As equipes enfrentavam dificuldades em criar novas chances de gol.

A última emoção do segundo tempo aconteceria aos 43 minutos. Esquerdinha cruzou da esquerda, Luis Fernando apareceu livre dentro da área e cabeceou para o gol. A bola passa muito perto da trave no que seria o segundo gol do Fluminense. Assim, o confronto se encerrou em 1 a 0.

Zerados

No outro jogo da chave, o anfitrião do grupo, São-Carlense, enfrentou o São Raimundo-RR. As equipes não conseguiram sair do zero e ficaram no empate, o que mantém os dois times com chances de classificação.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 6 pontos e garantiu a classiicação e liderança do grupo 13. O São-Carlense está em segundo lugar, com 2 pontos, e São Raimundo-RR e Largarto logo atrás, com 1 ponto cada.

Na última rodada, que será terça-feira (9), o São Raimundo-RR enfrenta o Lagarto às 14h45. Já o Fluminense pega o São-Carlense às 17h.