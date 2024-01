Cuiabá goleia Patriotas na estreia da Copinha e lidera o grupo 22

Nesta tarde de quinta-feira (4), o Cuiabá estreou goleando o Patriotas do Paraná por 4x0. Com um show no primeiro tempo e a consolidação da vitória na segunda etapa, o clube do Mato Grosso começou a competição com o pé direito. Os gols dos cuiabanos foram anotados por Calebe, duas vezes Titto é Matheus Dias fez contra.

Baile cuiabano

Logo com três minutos de partida, o Cuiabá saiu na frente do placar com gol de pênalti anotado por Calebe dando indícios do que seria a partida inteira, um jogo amplamente dominado pelo time do centro-oeste que soube ditar o ritmo do jogo do início aos fim.

Tanto que pouco tempo depois, aos 12 minutos de partida, após cobrança de falta de Luiz Felipe no segundo pau, Titto aproveitou a oportunidade e aumentou a vantagem da equipe na partida. O Dourado continua a criar oportunidades, o goleiro do Patriotas, Gabriel, fez boas intervenções para evitar que o prejuízo fosse maior.

Aos 28 minutos, o lateral Tarcísio invadiu a área, chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da pequena área e Matheus Dias acabou jogando a bola contra o próprio patrimônio e fez.o terceiro gol Cuiabano no confronto.

Niltinho teve a chance de marcar o quarto tento do Dourado no jogo, depois de roubar a bola na intermediária, ele avançou e ficou três contra um. O camisa 23 tentou a jogada individual, driblou a marcação, mas chutou por cima do gol defendido por Gabriel.

Na etapa final o cenário se manteve o mesmo e com sete minutos Titto saiu frente a frente com o gol e não desperdiçou, 4 a 0 e o segundo dele no duelo. Após o quarto gol marcado, o Cuiabá começou a administrar a vantagem para não correr riscos de tomar gol, pois o saldo de gols no final da competição sempre faz diferença. O clube do centro-oeste ainda teve chances de fazer o quinto, mas foi parado pelo goleiro adversário.

Taubaté e Inter de Limeira empatam

Mais cedo, antes do confronto entre Cuiabá e Patriotas, Taubaté e Inter de Limeira abriram o grupo 22 com um empate por 2 a 2. A Inter saiu na frente com gol Thomáz no início do jogo. Ainda na primeira etapa Matheus deixou tudo igual e Lucas Minhoca virou o marcador já na etapa final. Contudo, aos 31 minutos, Ismael empatou novamente o jogo dando números finais à partida.

Classificação

O líder do grupo 22 nessa estreia dos times na competição é o Cuiabá que abriu três pontos e possui saldo +4. Inter de Limeira e Taubaté somaram um ponto cada é o lanterninha do grupo é o Patriotas.

As equipes voltarão ao gramado no domingo (7). O Taubaté encara o Patriotas, às 13 horas, e a Inter de Limeira fará duelo diante do Cuiabá, às 15:15 tudo pelo horário de Brasília.