Zagallo, único tetracampeão mundial de futebol, morre aos 92 anos

O futebol brasileiro ganha mais uma estrela, Mario Jorge Lobo Zagallo ou "Velho Lobo", morreu aos 92 anos na noite desta sexta-feira (5), no Hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos. Segundo informações, ele estava internado desde o dia 26 de dezembro. A confirmação da morte foi feita por meio de um comunicado no perfil oficial do ex-atleta nas redes sociais.

De Formiguinha a Velho Lobo, aquele menino natural de Atalaia, município de Alagoas, mudou-se com a família para a Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, com apenas oito meses de vida. Zagallo foi soldado do Exército e, por incrível que pareça, ou ironia do destino, fez a segurança das arquibancadas do Maracanã na final da Copa de 1950 e testemunhou a derrota do Brasil para o Uruguai, fato que ficou conhecido como 'Maracanazzo'.

Não se sabe se por ironia do destino ou sina, mas sabe-se que pelas categorias de base do América, começou a nascer um grande atleta, que, no Flamengo, foi tricampeão carioca, de 1953 a 1955. Na Seleção Brasileira foi um dos grandes nomes da história naquela época e o único a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo: em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico, e em 1994, como coordenador técnico.

Conquista icônica

A Copa América de 1997 foi um dos títulos mais icônicos da Seleção Brasileira, mas essa conquista deixou um legado especial, ou melhor, um bordão que fez e faz história até os dias atuais: "Vocês vão ter que me engolir", palavras do Velho Lobo após vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia na final da Copa América.

Zagallo estava farto das críticas da imprensa brasileira e, naquele 29 de junho de 1997, o Brasil conquistou a quinta Copa América de sua história, depois de passar três edições em branco. A equipe também venceria a Copa das Confederações em dezembro do mesmo ano.

Fora dos gramados, como treinador, acumulou passagens por diversos clubes, como Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e Portuguesa, além das seleções Brasileira, do Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

Zagallo deixa quatro filhos, além de netos, bisnetos e uma multidão de brasileiros do mais velho ao mais novo que tornaram-se fãs do esporte alagoano-carioca, dos que viram de perto e da geração que apenas ouviu falar do maior gigante da história.