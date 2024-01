Dakar 2024: Gunter Hinkelmann e Fabricio Bianchini aceleraram pela primeira vez entre os Challenger

Gunter Hinkelmann e Fabricio Bianchini acabam de debutar na prova fora de estrada com maior relevância no mundo, o Rally Dakar. No prólogo da 46ª edição, disputada nesta sexta-feira (05), em Al’Ula, na Arábia Saudita, a dupla brasileira da MSL Rally, que integra o time francês da BBR Motorsport, ficou com a 36ª posição entre os Challenger (UTVs T3). A principal competição off-road do planeta larga para a primeira de suas 12 etapas, neste sábado (06), e tem chegada prevista em Yanbu em 19 de janeiro.

Em forma de anel, em torno de Al’Ula, entre rochas, areia e paisagens deslumbrantes, o prólogo com especial de 27 quilômetros serviu de aquecimento dos motores antes de enfrentar o percurso anunciado como exigente desde os primeiros dias de prova. Nesta sexta feira, os deslocamentos tiveram total de 133 quilômetros, sendo 71 de inicial e 62 de final, totalizando um desafio de 160 quilômetros.

Gunter Hinkelmann, que é conhecido pela sua audacidade em trilhas brasileiras, optou pela serenidade em sua estreia na principal prova oficial da FIA, no deserto saudita. “Estou calmo, sabendo que é a nossa primeira participação, encarando como uma prova normal. Nossas expectativas são de, primeiramente, terminar todos os dias e, em seguida, quem sabe, levar um troféu”, apontou o piloto radicado na Capital Paulista.

Fabrício Bianchi, que tem uma participação nas motos registrada em 2009, destacou a ansiedade em estar no principal evento off-road do planeta. “É um sonho realizar a estreia nesse Dakar. O frio na barriga só aumenta e eu pensei que com o prólogo ia diminuir. Amanhã é que começa para valer. Mas largar atrás tem suas vantagens, pois a navegação fica mais fácil e quando a preocupação é apenas com o nosso desempenho deixa a prova mais leve. Nosso foco amanhã será recuperar posições, acelerando quando as ultrapassagens forem boas e seguras”, afirma o navegador gaúcho.

A primeira etapa será neste sábado, 06, com largada em Al’Ula e chegada em Al Henakiyah, é considerada difícil e cheio de ação e dará o tom da edição 2024 do Dakar. O percurso, traçado do zero, terá características geológicas nunca vistas antes na história do rali e serpenteará ao redor de vulcões, em uma paleta de tons minerais com todos os tons de cinza. O desafio de 414 quilômetros promete já no início de corrida ser difícil suficiente para abrir grandes lacunas entre os competidores.

O Dakar é o maior rali off-road do mundo e acontece sob regulamento do W2RC, o Mundial organizado pela FIA que conta com cinco etapas. A distância total percorrida pelos competidores da edição 2024 é de 7.891 km, nos quais 4.727 km são de especiais cronometradas. Este ano, o percurso do Dakar terá até 60% de trechos inéditos e em quase todas as etapas passam por dunas.

A novidade em 2024 será a etapa de 48 horas, a sexta da competição, partindo e chegando em Shubaytah, na região desértica chamada de “Quarteirão Vazio” (Empty Quarter), no deserto Rub’Al Khali, que cobre 650 mil km², sendo a maior área contínua coberta de areia no mundo. Neste trecho, os competidores têm horário determinado – até às 16 horas – para alcançarem um dos oito acampamentos para passar a noite. Assim, recebem duas horas para reparos nos veículos e têm suprimentos para dormir e completar a especial a partir das 7 horas da manhã do dia seguinte.

Esta é a estreia da MSL Rally no Dakar, mas não é a primeira vez da parceria de Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini em eventos internacionais. A dupla atuou em conjunto no South América Rally Race (SARR), em fevereiro do ano passado, na Argentina, na qual ganhou a última etapa; no Rally Marrocos, em que venceu oito etapas; a última edição realizada do Sertões, em que terminou na segunda colocação na categoria T1-FIA; e o Baja Portalegre 500, em setembro passado, disputado em Portugal, em que ficou em segundo lugar na categoria T8 no primeiro dia de competições.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Resultado do prólogo – Challenger (UTV-T3):

1) #302 (Pol) Eryk Goczal/(Esp) Oriol Mena, Energylandia Rally Team, 00h 17' 34''

2)#310 (Pol) Michal Goczal/(Pol) Szymon Gospodarczyk, Energylandia Rally Team, 00h 17' 54''

3) #314 (Gbr) Kris Meeke/(Nld) Wouter Rosegaar, Grallyteam,00h 17' 55''

4) #312 (Arg) Nicolas Cavigliasso/(Arg) Valentina Pertegarini, Taurus Factory Team, 00h 18' 13''

5) #303 (Usa) Mitchell Guthrie/(Usa) Kellon Walch, Taurus Factory Team, 00h 18' 15''

6) #309 (Chl) Ignacio Casale/(Chl) Alvaro Leon, X-Raid Yamaha Supported Team, 00h 18' 15''

7) #308 (Arg) David Zille/(Arg) Sebastian Cesana, South Racing Can-Am, 00h 18' 16''

8) #306 (Esp) Cristina Gutierrez Herrero/(Esp) Pablo Moreno Huete, Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg, 00h 18' 20''

9) #300 (Ltu) Rokas Baciuska/(Esp) Oriol Vidal Montijano, Can-Am Factory Team, 00h 18' 31''

10) #337 (Prt) Joao Monteiro/(Prt) Nuno Morais, South Racing Can-Am, 00h 18' 39''

18) #318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi/(Bra) Carlos Sachs, Team Bbr, 00h 19' 48''

24) #305 (Usa) Austin Jones/(Bra) Gustavo Gugelmin, Can-Am Factory Team, 00h 20' 23''

36) #343 (Bra) Gunter Hinkelmann/(Bra) Fabricio Bianchini, Team Bbr, 00h 22' 14''

ROTEIRO DAKAR 2024 (ARÁBIA SAUDITA)

PRÓLOGO — Sexta-feira, 05/01

Al’Ula > Al’Ula

Especial: 28 km

Deslocamentos: 130 km

Total do dia: 157 km

ETAPA 1 — Sábado, 06/01

Al’Ula > Al Henakiyah

Especial: 414 km

Deslocamentos: 127 km

Total do dia: 541 km

ETAPA 2 — Domingo, 07/01

Al Henakiyah > Al Duwadimi

Especial: 463 km

Deslocamentos: 192 km

Total do dia: 655 km

ETAPA 3 — Segunda-feira, 08/01

Al Duwadimi > Al Salamiya

Especial: 438 km

Deslocamentos: 295 km

Total do dia: 733 km

ETAPA 4 — Terça-feira, 09/01

Al Salamiya > Al-Hofuf

Especial: 299 km

Deslocamentos: 332 km

Total do dia: 631 km

ETAPA 5 — Quarta-feira, 10/01

Al-Hofuf > Shubaytah

Especial: 118 km

Deslocamentos: 527 km

Total do dia: 645 km

ETAPA 6 (SUPER ETAPA) – 48 horas

Quinta-feira e Sexta-feira, 11 e 12/01

Shubaytah > Shubaytah

Especial: 584 km

Deslocamentos: 234 km

Total da etapa: 835 km

DESCANSO - Sábado, 13/01 - Riad

ETAPA 7 — Domingo, 14/01

Riade > Al Duwadimi

Especial: 390 km

Deslocamentos: 483 km

Total do dia: 873 km

ETAPA 8 — Segunda-feira, 15/01

Duwadimi > Saudar

Especial: 458 km

Deslocamentos: 220 km

Total do dia: 678 km

ETAPA 9 — Terça-feira, 16/01

Hail > Al Ula

Especial: 417 km

Deslocamentos: 222 km

Total do dia: 639 km

ETAPA 10 — Quarta-feira, 17/01

Al Ula > Al Ula

Especial: 371 km

Deslocamentos: 238 km

Total do dia: 612 km

ETAPA 11 — Quinta-feira, 18/01

Al Ula > Yanbu

Especial: 480 km

Deslocamentos: 107 km

Total do dia: 587 km

ETAPA 12 — Sexta-feira, 19/01

Yanbu > Yanbu

Especial: 175 km

Deslocamentos: 153 km

Total do dia: 328 km