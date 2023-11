Brasil x Argentina: quem possui os melhores 11?

Vivendo fases opostas, Brasil e Argentina duelam na terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os Hermanos, apesar da derrota para o Uruguai na última rodada, estão em grande fase, desde o título Mundial conquistado em 2022. Já a seleção canarinho, vive péssima situação, com jogadores contestados pela torcida, troca de treinador, duas derrotas consecutivas e Neymar, maior referência da equipe, lesionado.

No último confronto no Maracanã, os argentinos levaram a melhor na final da Copa América em 2021, por 1 a 0, com gol solitário de Dí María.

Dito isso, atualmente, qual seleção possui os melhores 11?

Raio-X

Alisson x Dibu Martínez

Apesar da grande fase vivida pelo Liverpool, Alisson não é unanimidade na Seleção Brasileira. O goleiro de 31 anos é muito contestado na posição e gera questionamentos entre os torcedores. Por outro lado, Martínez não vive a mesma fase pelo Aston Villa, mas se transforma completamente atuando pela seleção. Peça fundamental do título mundial argentino, o arqueiro é titular absoluto da equipe de Scaloni e vem atuando bem ao lado dos compatriotas.

Emerson Royal x Molina

Emerson é mais um dos jogadores extremamente criticados na equipe de Fernando Diniz. Muito contestado, além de reserva, no Tottenham-ING, o lateral-direito teve péssima atuação contra a Colômbia, quando foi duramente criticado pelos dois gols de Luis Díaz. Já Molina, titular do Atlético de Madrid, assumiu a titularidade durante o ciclo da Copa do Mundo de 2022 e se tornou titular absoluto da equipe, atuando muito bem.

Marquinhos x Romero

Marquinhos, capitão da seleção, é também duramente contestado entre os brasileiros. Desde a eliminação contra o Croácia, o zagueiro de 29 anos vive altos e baixos na Seleção e não está em boa fase. Romero, por outro lado, é símbolo da defesa argentina. Titular absoluto do Tottenham, o zagueiro de 25 anos vive boa fase no time inglês e na seleção nacional.

Gabriel Magalhães x Otamendi

Gabriel, titular do Arsenal, não vive a melhor fase no Brasil. Presença recente nas convocações, o zagueiro ainda não se adaptou muito bem à equipe e, como toda a defesa, não vem tendo boas atuações.

Carlos Augusto x Tagliafico

Carlos, também recém-convocado, é novidade na escalação. Com muitas lesões nas laterais, o lateral-esquerdo ganhou oportunidade e tenta ganhar a posição de Renan Lodi e Guilherme Arana. Tagliafico, por outro lado, ganhou a posição de Acuña e vem atuando bem na Seleção. Nas eliminatórias, o lateral do Lyon já marcou um gol e mantém a boa fase da defesa argentina.

André x De Paul

Substituto de Casemiro, o jovem volante de 22 anos vive grande fase no Fluminense, também comandado por Fernando Diniz, e tenta levar as boas atuações de Campeão da América para a Seleção Brasileira. De Paul, titular do Atlético de Madrid, é nome forte da seleção e forma o trio de ferro do meio de campo argentino.

Bruno Guimarães x Enzo Fernández

Bruno, idolatrado no Newcastle, não repete as boas atuações na Seleção verde-amarela e busca retomar sua melhor forma sob o comando de Diniz. Já Enzo, titular no Chelsea, ganhou a posição durante a Copa do Mundo de 2022 e não perdeu mais. Eleito revelação da competição, o polivalente meio-campista é mais um da lista de jogadores que atua melhor pela seleção do que pelo clube.

Rodrygo x Mac Allister

Substituto de Neymar, Rodrygo vem atuando bem quando veste a camisa canarinho. O atacante de 22 anos, atuando como um meio-campo, teve boa atuação contra a Colômbia e foi elogiado pelos torcedores. Mac Allister, por outro lado, atua mais recuado no Liverpool. Na seleção, o meia atua mais avançado, perto dos atacantes, e também ganhou a posição na campanha da Copa do Mundo de 2022.

Martinelli x Di María

Martinelli atuou como centroavante na última partida da Seleção. Autor do gol, o ponta-esquerda vai voltar a sua posição de origem após a lesão de Vini Jr., e possui boas atuações atuando pela Seleção. Por outro lado, Angel Di María é um jogador histórico da seleção tri-campeã do mundo. Autor de gols em várias finais vestindo a camisa alviceleste, o ponta é o maior companheiro de Messi na Argentina e fez o gol do título da Copa América sobre o Brasil, em 2021.

Gabriel Jesus x Julian Álvarez

Jesus é um dos jogadores mais contestados na seleção do Brasil. Não conseguindo se firmar como camisa 9, o centroavante passou em branco em duas Copas e é bastante criticado, apesar de atuar bem no Arsenal. Álvarez, por outro lado, foi destaque na Copa do Mundo de 2022 e ganhou a posição de Lautaro Martinez. Titular no Manchester City, o atacante é um dos mais regulares do elenco argentino.

Raphinha x Messi

Raphinha, titular do Barcelona, tem com certeza a disputa mais desigual do confronto. A Argentina, possui em sua ponta-direita, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Lionel Messi. O camisa 10 argentino é líder e referência máxima da equipe e do próprio futebol argentino.

Diniz x Scaloni

No comando da seleção Brasileira, Fernando Diniz não consegue repetir os feitos do Fluminense. Em cinco partidas, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já Scaloni, assumiu como interino, e levou a Seleção Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022. Hoje, o técnico é incontestável.