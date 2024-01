Vasco supera Potyguar e vence a primeira na Copinha

Hoje foi dia de mais capítulos na história do grupo 29 da Copa São Paulo de Juniores.

O Vasco enfrentou o Potyguar Seridoense, do Rio Grande do Norte, e conquistou a sua primeira vitória no torneio.

Os dois gols da vitória vieram dos pés de Paixão, que primeiro soube aproveitar bem a oportunidade criada pelo companheiro Guilherme Estrella e, já na segunda etapa, novamente em assistência de Estrella, marcou gol de muita qualidade individual para dar números finais ao placar.

O primeiro gol veio ainda no primeiro tempo, já aos 37 minutos. Até o gol, o jogo vinha sendo de maior controle do Vasco, que apesar disso, não conseguia chegar efetivamente ao ataque.

Do mesmo Paixão quase saiu gol antológico ao final da primeira etapa. No retorno para o segundo tempo, o técnico William Batista promoveu algumas mudanças e garantiu que o time se mantivesse superior no jogo.

O cruzmaltino até ampliaria a vantagem no retorno para a segunda etapa, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem. O gol validado veio apenas aos 29' da segunda etapa.

Vasco chega à primeira vitória e agora soma quatro pontos em dois jogos disputados.

Outro jogo do grupo

Flamengo-SP e Macapá se enfrentaram em jogo que prometia equilíbrio. Dito e feito, foi um duelo em que não se teve um time claramente superior.

Rikelmi, do Flamengo-SP, marcou o primeiro gol da partida aos 13 minutos do primeiro tempo.

Dali em diante, o jogo ganharia ar mais intenso, mas o Flamengo-SP se mostrou um time estruturado e soube conduzir bem a trama do duelo.

Mesmo assim, não soube evitar o empate de Jeremias nos 10 minutos finais da partida, já na segunda etapa. Tanto Rikelmi quanto Jeremias chegaram ao segundo gol na Copinha, pois já haviam marcado na primeira rodada.

Próximos jogos

Vasco volta a campo na quinta-feira (11) diante do Flamengo-SP, às 15h15. Já o Macapá e o Potyguar se enfrentarão no mesmo dia, às 13h.