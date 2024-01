São Paulo vence e assume liderança do grupo 7 na Copinha

São Paulo e Ferroviária estrearam com boas vitórias na Copinha 2024. O Tricolor goleou o Porto Vitória por 5 a 1, enquanto a Ferrinha também venceu com folga e bateu o Carajás por 3 a 0, fechando a primeira rodada do Grupo 7, sediado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

São Paulo 5 a 1 Porto Vitória

O São Paulo começou com tudo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira, enfrentou o Porto Vitória em Araraquara, na Fonte Luminosa, e não tomou conhecimento do adversário, somando três pontos com uma goleada por 5 a 1.

Os gols foram marcados por Ryan Francisco (duas vezes), Igor, Luiz Henrique e Henrique. O time capixaba descontou em falta batida por PH que contou com leve desvio de Galvão. Negrucci, camisa oito do Tricolor foi um dos grandes destaques da partida.

Ferroviária 3 x 0 Carajás

Ferroviária e Carajás se enfrentaram nesta quarta-feira, dia 3, na cidade de Araraquara, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista levou a melhor e venceu a equipe paraense por 3 a 0. Cauã fez o primeiro da Ferroviária e Henry, destaque da partida, marcou duas vezes para consagrar a vitória dos donos da casa.

Situação na tabela

Com um saldo de quatro gols, o São Paulo assume a ponta do grupo, seguido da Ferroviária, que horas antes havia vencido o Carajás por 3 a 0. Carajás e Porto Vitória ocupam as últimas colocações do grupo, sem pontos conquistados. Na segunda rodada, no sábado, na Arena Fonte Luminosa, a Locomotiva encara o Porto Vitória às 17h15, enquanto o São Paulo faz duelo com o Carajás às 19h30.