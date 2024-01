América-MG empata com Comercial e avança na Copinha sem vencer na fase de grupos

Em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Copinha, América-MG e Comercial-SP empatam em 1 a 1, em Tietê, pelo. O Coelho somou seu terceiro empate em três partidas, mas mesmo assim se classificou para a próxima fase. Já o time paulista dá adeus à competição após somar dois pontos e terminar em terceiro no grupo 15.

Primeira etapa de poucos movimentos

Os primeiros 45 minutos foram de pouca produtividade de ambas equipes. Apesar dos times dependerem apenas de si mesmo para garantir a classificação para a próxima fase da competição, não demonstraram muita ofensividade, talvez até por medo de se expor.

O Comercial, equipe da casa, a partir dos 20 minutos ficou mais com a bola no pé, mas sem muita objetividade. Enquanto o América-MG assistia os mandantes trocarem os passes que não resultaram perigo nenhum para a meta defendida por Natan Sales.

Empate e classificação Americana

A segunda metade reservou a emoção toda para si, já que o primeiro tempo foi muito abaixo. O Coelhãozinho voltou diferente para a segunda etapa, já que viu seu adversário passar muito tempo com a bola nos primeiros 45 minutos. O time teve mais controle no meio de campo e ditou as ações ofensivas.

A pressão americana resultou no primeiro gol da partida, aos oito minutos, com Ighor Gabryel, em uma bela jogada e com conclusão de cavadinha no goleiro. Logo após abrir o placar, a equipe mineira tentou ampliar o marcador, mas esbarrou no sistema defensivo do time da casa.

Quando tudo já estava praticamente liquidado, Bruno Ferreira aproveitou o vacilo do goleiro Natan Sales, e mesmo caído e sem ângulo na pequena área, conseguiu fazer um bonito gol aos 50 minutos. O América viu sua primeira vitória na competição escapar no apagar das luzes.

Como fica

O Coelhãozinho se classifica para a próxima fase na segunda posição do grupo 15, com três pontos, atrás do Capital-DF, com sete somados. Enquanto o Comercial se despediu da competição junto da equipe do Ivinhema.

Próximo compromisso

O time do América-MG enfrenta o Desportivo Brasil na próxima fase da competição, neste sábado, mas ainda sem horário definido.