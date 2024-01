Bebê expressa emoção em sua primeira convocação para a Seleção Feminina Sub-20

A jovem talentosa Débora Bebê, de 19 anos, foi convocada pela primeira vez para integrar a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para o primeiro período de treinamentos de 2024, que ocorrerá na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de 17 a 28 de janeiro.

Ao receber a notícia, Bebê compartilhou sua emoção: “Eu não consigo falar apenas uma sensação, é transbordante o que eu estou sentindo, uma mistura de gratidão, alegria e satisfação. A felicidade é inexplicável.”

A meio-campista talentosa, conquistou o título da Copa Rio Sub-20 em 2023 defendendo as cores do Botafogo. Agora, ela se prepara para contribuir para o primeiro período de treinamentos da seleção em 2024, com grandes expectativas.

Em suas palavras: “Pretendo desenvolver meu futebol dando o meu melhor para poder ajudar toda equipe e permanecer sendo convocada, está sendo uma honra poder representar essa camisa”, concluiu a atleta.